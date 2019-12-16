美中阶段1贸易协议推动FTSE飞涨

美中阶段1贸易协议推动FTSE飞涨

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/12/16 16:22:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

今年最后一个完整的交易周拉开序幕，在英国大选结果以及周末中美贸易协议进展的提振下，FTSE大涨2.21%。双方就谈判的阶段1达成协议，中国将在未来两年翻倍美国农产品进口而美国将对华进口商品的现有关税税率减半。市场深为恐惧的、定于周日生效的对中国商品加征的关税因此取消，不仅推高了FTSE，也利多其它欧洲股指。

在英国， British American Tobacco以4.48%的涨幅领涨，紧随其后的是Bunzl 和 Glencore。

英镑盘整上周涨幅

英镑自英国大选后马上创下的高点回落，部分原因是投资者在大选结果完全确认之前就已经将英镑推高了一程。但英镑兑美元现在仍交投于一个上抬的通道内，并且今天早上的下跌似乎是为新一轮潜在上涨而做的休整。

旷日持久的脱欧已经冲击了英国经济，侵蚀了12月份服务业与制造业的发展。英国综合PMI收缩，报在48.5。读数低于50表明整体萎缩。


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