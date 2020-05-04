英国做好重启准备，富时跑赢其他欧洲股指

英国首相将于本周公布重新开放英国工作场所的计划，而我们可以通过泄露给《星期天报》的文件中一窥计划蓝本。错开轮班，社交疏离，以及在商店和银行安装塑料隔板，这样企业和零售网点就可以重新开门营业。与欧洲其它股市不同，富时指数本周开局略有起色，目前顶住了新一轮贸易忧虑引发的负面情绪浪潮。
伦敦方面，制药公司、垃圾处理公司Rentokill Initial和快递公司Ocado成为今天上午的领涨个股，其次是新冠肺炎防御股之一，黄金矿业公司Polymetal。仿制药制造商Hikma Pharmaceuticals延续上周涨势。尽管市场处境艰难，但该公司公布财报显示营收增长。
本周，董事会可能围绕首席执行官的奖金发放展开数场激烈讨论。首先是Ocado，首席执行官蒂姆•斯坦纳，预计Ocado将以长期奖金形式向其支付5900万英镑。葛兰素史克和巴克莱也将于本周召开董事会会议。
英央行季度通胀报告
本周公布的英央行季度通胀报告的数据势必会给令人不安，它将首次披露过去一个半月封锁措施对英国经济影响的详细信息。有一个关键问题，英央行能否继续推行3月份宣布的紧急债券购买计划，还是不得不开始缩减量化宽松？
伦敦方面，制药公司、垃圾处理公司Rentokill Initial和快递公司Ocado成为今天上午的领涨个股，其次是新冠肺炎防御股之一，黄金矿业公司Polymetal。仿制药制造商Hikma Pharmaceuticals延续上周涨势。尽管市场处境艰难，但该公司公布财报显示营收增长。
本周，董事会可能围绕首席执行官的奖金发放展开数场激烈讨论。首先是Ocado，首席执行官蒂姆•斯坦纳，预计Ocado将以长期奖金形式向其支付5900万英镑。葛兰素史克和巴克莱也将于本周召开董事会会议。
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