英国做好重启准备，富时跑赢其他欧洲股指





英国首相将于本周公布重新开放英国工作场所的计划，而我们可以通过泄露给《星期天报》的文件中一窥计划蓝本。错开轮班，社交疏离，以及在商店和银行安装塑料隔板，这样企业和零售网点就可以重新开门营业。与欧洲其它股市不同，富时指数本周开局略有起色，目前顶住了新一轮贸易忧虑引发的负面情绪浪潮。伦敦方面，制药公司、垃圾处理公司Rentokill Initial和快递公司Ocado成为今天上午的领涨个股，其次是新冠肺炎防御股之一，黄金矿业公司Polymetal。仿制药制造商Hikma Pharmaceuticals延续上周涨势。尽管市场处境艰难，但该公司公布财报显示营收增长。本周，董事会可能围绕首席执行官的奖金发放展开数场激烈讨论。首先是Ocado，首席执行官蒂姆•斯坦纳，预计Ocado将以长期奖金形式向其支付5900万英镑。葛兰素史克和巴克莱也将于本周召开董事会会议。英央行季度通胀报告本周公布的英央行季度通胀报告的数据势必会给令人不安，它将首次披露过去一个半月封锁措施对英国经济影响的详细信息。有一个关键问题，英央行能否继续推行3月份宣布的紧急债券购买计划，还是不得不开始缩减量化宽松？