经济形势仍不稳定，富时指数下跌

随着交易热情不断与全球当前经济现实发生冲撞，市场进两步，退一步，尤其是在美联储昨日未就全球最大经济体情况做任何保证之后。

伦敦市场方面，由于欧洲国家在决定是否开放边界的问题上反复无常，旅游公司股票重回风口浪尖。主要旅游目的地希腊曾是最早开始邀请国外游客的国家之一，但现在，希腊反对党要求旅游部长辞职，称希腊重开边境还为时过早。此外，德国和丹麦也积极建议本国公民重新考虑或干脆不要去希腊旅游。欧洲其他国家也出现了同样的情况，而这将阻碍夏季关键几周内的旅行出行。嘉年华股价下跌近10%，英航母公司国际联合航空集团股价下跌6.9%。

在经过多年努力，将其双重结构合并为一个主要部门后，英荷消费品公司联合利华决定将英国作为其主要总部。该公司在两年前试图关闭伦敦总部，仅在荷兰运营时曾遭到股东的强烈反对，但今年，股东将很难反对公司的决定，这不仅因为他们无法亲自出席会议，还有一个原因是，新冠肺炎疫情带来的价值侵蚀将盖过所有其他担忧因素。该公司股价目前交投上扬1.6%。

Just Eat Takeaway以73亿美元的价格收购了总部位于芝加哥的Grubhub，有望成为全球最大在线外卖公司。如果合并成功，将确保Just Eat相对竞争对手Uber和DoorDash的优势地位。股价一开始有所下跌，但现已小幅上涨了1%