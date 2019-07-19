市场现在充分预期美联储将很快减息，以至于美联储官员无论发表任何评论，市场都只断章取义，毫不理会上下文意思。昨天一美联储官员的评论就被市场这样理解，并提振亚洲、帮助欧洲股市高开。饶是如此，欧洲投资者在经历近期一组大体平淡无奇的欧洲企业财报之后非常需要积极的消息，所以还是欣然接受了该官员的评论。FTSE上涨0.63%，其中矿业、原油与旅行专业公司TUI的股票领涨，并且DAX上涨0.9%。微软意外强劲的财报帮助改善投资者的冒险情绪，并进一步推高欧洲股市。

在下任首相人选尘埃落定之前，英镑企稳

英镑兑欧元和美元过去几周的持续下滑似乎已经筑底。保守党将于下周二进行最后一轮投票，在Johnson和Hunt之间做出选择。新首相人选的确定有望为英镑指明方向。

海湾紧张局势升温，布伦特原油上涨1.2%





据报道，美国击落了一架伊朗无人机。波斯湾的局势再度紧张，并促使油价飚升1.18%。布伦特原油实际只报在62.66，但考虑到上周跌逾7%，今天早上的反弹似乎更具实际意义。