FTSE先抑后扬

中国经济在疫情之后显著的复苏，但进口数字仍顽固地保持在低位。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/6/8 16:02:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

中国经济在疫情之后显著的复苏，但进口数字仍顽固地保持在低位。由于中国进口的产品很大百分比最终用于出口，未来几个月出口可能也会下降。这对于业已受到国内销售下滑损害而又明显聚焦中国市场的公司来说不是好消息。

受上述消息影响，英国股市略微低开，后又受到AstraZeneca和Smith & Nephew股价下滑的拖累，但经济活动重启的乐观情绪抵消了这些影响，带动股指调头向上。

旅行业股表现最佳，其中油轮运营商Carnival领涨。

表面上看，航空公司的处境可能依然艰难，因为隔离两周这一备受争议的规定今天生效，据预测将阻止成千上万的旅行者出国欢度夏季假期。但投资者的看法似乎与Ryanair的老板Michael O’Leary的一致，即此规定属于政治噱头，将不会落实。

AstraZeneca的并购提议可能遭到英美双方面的阻挠

制药行业现在疯狂地寻找新冠病毒的解决方案，发生重大并购也只是时间问题。AstraZeneca就在周末提议与美国制药商Gilead Sciences合并，协议价格可能高达2400亿美元。但此动议可能遭到英美两国双方面的反对。美国不大可能愿意放弃对一家可以找到新冠疫苗又有望为未来其它潜在传染病推出解决方案的制药商的控制权，英国方亦如此。
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