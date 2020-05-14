美联储与世卫组织评论推低FTSE

两份高级别评级今天早上作用于市场，导致FTSE与欧洲股市下跌。美联储主席警告，美国可能面临长期的经济萎靡。他还敦促国会增加支出，否则美国可能面临历史性的经济动荡。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/5/14 15:18:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

两份高级别评级今天早上作用于市场，导致FTSE与欧洲股市下跌。美联储主席警告，美国可能面临长期的经济萎靡。他还敦促国会增加支出，否则美国可能面临历史性的经济动荡。

世界卫生组织的突发卫生事件规划执行主任Michael Ryan表示，新冠病毒可能永远不会消失，而是成为又一长期地方流行病。这浇灭了对该大流行病很快得到解决的期望。


零售投机者推高投资公司的股价

在英国，那些通常受新冠病毒冲击最严重的个股再度承压下挫，其中最明显的航空、房屋建筑商、银行与保险公司。整体负面局势拖累不动产公司Persimmon，虽然该公司即将于本周结束时重启其办公室，并且有65%的建筑工地已经恢复施工。

但这种压力备增的时刻也为私人股权公司3i Group与不受欢迎的Melrose Industries等提供了机会。3i表示，虽然其私人股权业务的回报率下降逾30%，还是将支付2020年股息。今天早上，3i的股价上涨。该公司受冲击最严重的是其对旅行与汽车行业的投资。

封锁解除遥遥无期加上股价下挫，已经令散户交易活动在过去两个月激增，其中交易经纪商Hargreaves Landsdown涌入的投资者资金增加了63亿英镑。强劲的财报意味着该公司将能够保持原定的今年分红计划。


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