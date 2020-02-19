银行和公用事业股助力富时指数反弹

银行和公用事业股助力富时指数反弹

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/2/19 16:07:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

过去两周，大量负面企业新闻冲击若干富时指数成分股公司，从而为低吸投资者创造了绝佳机会。今天上午银行股交投活跃，汇丰银行股价在因业绩不佳下跌5%后，与其他银行股一样迎来众多买盘。公用事业公司Centrica情况类似，在周一触及超卖区域后领涨富时。

鉴于中国新增新冠肺炎感染病例增长速度似乎较之前有所放缓，整体背景基调也略有改善。一些英国企业仍面临英国脱欧新闻构筑的威胁，最近没有任何对英国企业有利的消息登上新闻头条。

最近的一项决定——明年1月起引入海外工人积分移民制度——将在工资成本方面令部分企业承压，尤其是建筑、食品加工和社会优抚等依赖低技能、低工资劳动力的行业。

数据发布前，英镑走势平静

今天上午，英镑/美元在几个小时的平稳交投后，正等待新的波动行情。今天晚些时候将公布的英国零售价格指数和生产者价格指数等一系列通胀数据或为货币对提供推动力。由于去年12月的英国大选和英国脱欧给消费者提供了新的稳定性，并推高人们的信心，普遍预期数据将较前一个月有所改善。今天晚些时候，联邦公开市场委员会会议纪要和美国红皮书指数可能引发美元新一波走势。


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