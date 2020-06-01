经济活动继续重启，FTSE反弹

经济活动继续重启，FTSE反弹

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/6/1 15:14:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

由于英国继续缓慢重启经济活动，人气改善之下推动FTSE周一略有反弹。公开市场、汽车经销商与学校近三个月中首度恢复，并且大部分商业街的店铺准备从6月15日起随之开门营业。

但一旦英国完全解除封锁，交易的分化可能明显呈现，因为届时人们将清楚地看到哪些企业没有受到疫情的重创并成功“上岸”。英国银行业预测，构成政府贷款计划部分的中小企业中有超过40%将无力在封锁解除后偿还贷款，而且虽然英国政府意在为这些贷款提供担保，但银行有权走法律途径追究债务人的责任。

FTSE的反弹呼应了整个欧洲市场的走势。除了德国DAX以外，欧洲各国股市悉数上扬。DAX受Lufthansa股价下滑的拖累而承压下挫。

投资者在试图猜测即将召开的OPEC会议可能的结果，导致油价震荡起伏，无法走出清晰的趋势性行情。和之前的情况一样，主要产油国之间的想法背道而驰，其中沙特阿拉伯希望延长减产时间，并且有可能的话自7月开始加大减产力度；但俄罗斯反对此想法，认为随着需求的回暖，将在未来两个月里挤掉多余的供应。

时尚品牌Ted Baker表示，计划发行9500万股票。该公司股价随后跌逾11%。上周一大股东抛出9670万股Rolls Royce股票，导致股价当时暴跌。Rolls Royce股价已经回升。随着欧洲各国重启经济活动，投资者更加有信心制造业、商业与旅行缓慢回暖，再加上Rolls Royce大幅裁员，有望帮助该公司相对较快的复苏。


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