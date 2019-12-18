英国央行周四会议料无波澜，关注下任行长人选

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/12/18 17:06:00
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Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

脱欧依然不明朗

随着保守党以绝对优势赢得大选，英国几乎可以肯定将在2020年1月31日脱离欧盟，这短暂地明晰了脱欧与英国国内政局。但英国首相将英国-欧盟贸易谈判的时间限定在到2020年12月的一年内，重新引发了无协议脱欧的关切。

英国央行因此也还是不清楚英国明年末是将带着贸易协议离开还是无序、摇摇欲坠地离开欧盟。

英国央行据预测维持货币政策不变，维持基准利率在0.75%。这次的政策宣告后将不会召开新闻发布会。

数据说了什么？

制造业与主导的服务业的PMI预览值12月都继续下跌。衡量经济状况的好指标综合PMI下滑0.8%，至2009年4月以来最低点48.5。由于脱欧不确定性打压需求与信心，服务业PMI触及9个月低点而制造业PMI跌至4个月低点47.4。由于英国首相拒绝延期过渡期，脱欧不确定性可能还要伴随我们一年。

失业率跌至1975年1月以来最低点3.8%，但薪资增长率自3.6%跌至3.5%。通胀率稳定在1.5%，但薪资增长的继续下降可能导致通胀进一步下滑。

2020年降息？

英国央行在11月时以7:2投票支持维持政策不变，理由是对通胀与“劳动力市场转向”的关切。我们预计周四Michael Saunders和Jonathan Haskel将再次持不同意见。

12月会议据预测属于无风险事件，但数据暗示经济挣扎。在脱欧不确定性将延续的背景下，央行有可能在2020年一季度降息。但英镑眼下的反应有限。

英国央行行长的接棒者

会议据预测无波澜，但投资者将密切关注央行下任行长的人选。

英镑/美元需要关注的价位：

英镑已经回吐大选后斩获的涨幅。支撑位可见于大选前低点1.3050。周三早盘，英镑/美元谨慎上扬。如果下破1.3050，可能暗示下跌趋势。

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