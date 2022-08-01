美债收益率暴跌，欧元和金银或有表现空间- 嘉盛官网

Fawad Razaqzada
作者： 市场分析师
2022/8/1 15:39:00
5356 阅读量
Fawad Razaqzada
作者： 市场分析师

本文精选一周货币主题，将主要从宏观层面，也侧面从技术分析角度进行探讨。

接下来我们着重于讨论三件事，一是最新的欧元区数据及其对欧元/美元的影响，二是债券收益率的下滑及其对外汇市场和贵金属市场的意义，以及本周的宏观事件。

 

欧元区GDP出人意表，但CPI也再度出乎意料

受良莠不齐的欧元区数据的影响，欧元/美元等欧元交叉盘继续落后于其它货币对。但此文发稿时似有恢复元气的迹象。得到西班牙、意大利和法国经济增长的提振，欧元区成长数据好于预期。这点无疑振奋股市人心，但外汇交易者并不买账，因为二季度终了距现在已达月余，而最近的经济指标表明三季度开局成长转差。另外，欧元区通胀率创下历史新高，没有丝毫回落的信号。消费者的可支配收入正面临更大的压力。继而减少支出，最终降低经济活力。事实上，一旦德国政府补贴政策在8月末退出，该国通胀可能进一步上涨。届时，欧洲央行或不得不再度加息50个基点。

这就造成了滞胀担忧，也是欧元面对GDP与通胀双双高于预期依然难获青睐的根源。但我猜，欧元已计入了大部分的下行风险，欧元/美元依然拥有反弹动力。而美国GDP数据表现不佳，以及鲍威尔暗示加息速度可能降下来，导致美国债券收益率骤降，更添欧元/美元上涨动力。

以下是重点欧元区数据：

  • 欧元区7 表面CPI年率上涨8.9%，预期上涨8.6%
  • 欧元区7核心 CPI年率上涨4.0%，预期上涨3.8%
  • 欧元区二季度 GDP季率上涨+0.7%，预期上涨0.2%
    • 德国二季度 GDP季率持平，预期增长0.1%
    • 西班牙 二季度GDP季率增长 1.1%，预期增长0.4%
    • 法国 二季度GDP季率增长 0.5%，预期增长0.2%
    • 意大利 二季度GDP季率增长 1.0%，预期增长0.3%

 

欧元/美元仍然可能上冲

我还是和以前一样，预测欧元/美元接下来几天扩大上行，反击破败支撑区域1.0350。但首先需要价格很快站上1.0250。价格也有攻克此位并摸至1.05整数位的潜力，但还比较遥远。让我们一步步来。

 

整体而言，我们认为欧元/美元只有一定程度的上行空间。

如果日图收盘价跌破1.0120，可能令上述短线上涨技术面落空。

 

收益率大跌：不要惦记美联储连续第三次加息75个基点

如果对日元上周出色表现感到不解，读者看看下图的基准10年期美债收益率图就可解惑：

 

在其它国家的债券收益率下跌的同时，早就因为日本央行不断干预而承压下挫的日本政府债券收益率，只是一定程度地下跌。

债券收益率自6月中旬以来不断下挫，上周受到二入GDP第一次估计值确认美国经济衰退的刺激加带下行。美元兑部分货币下跌，兑日元跌势尤为明显，但美元兑欧元和英镑相对坚挺。不过，基于上文的判断，我认为这些货币寻获一定的买需也只是时间问题。

美国GDP数据再度确认了我的观点，即，美联储将不得不放慢加息，甚至可能在2023年年初降息。毕竟，那也是美联储主席鲍威尔近期所暗示的内容。鲍威尔在周三召开的新闻发布会上指出，加息速度可能放慢，未来利率决议将视接下来的数据表现而定。他说：“下次会议召开时再次以不同寻常的幅度加息可能符合形势，但那也要取决于数据。”

数据这就来了。上文提到二季度GDP数据表现疲弱，所以可以肯定9月不会第三次加息。

白银表现出色

在这样的背景下，今年业已暴跌的金银，应该能够得到逢低买盘的支持。金银上周表现亮丽，白银尤其出色，从我们一直在强调的一个长期支撑区域向上突破：

 

后市展望

请密切关注本周将要揭晓的美国宏观数据，其可能透露美联储下一步行动。其中最重要的宏观事件如下：

 

澳洲联储政策声明（周二）

 

澳大利亚表面通胀略低于预期的6.3%，为6.1%。交易者随后放弃了对澳洲联储加息75个基点的预期，现在看来可能再度加息50个基点。不过，这样的预测已体现于市场。

 

英国央行政策决高（周四）

英国通胀率飚升，创下40年新高9.4%。但英国央行“稳扎稳打”，加息25个基点。这样的做法引起了广泛指摘，英镑也承压下挫。英国央行这次是否有可能加大力度，加息50个基点？英镑/美元是有可能摸至1.25整数位的。

 

非农就业报告（周五）

 

市场焦点一直在通胀与经济，所以美国就业报告近期的影响力一直不强。但如果就业市场也显露疲态，可能加深投资者对美国这个全球最大经济体的担忧之情。

 

 

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： 交易观点 外汇 Dollar 美元 美元/加元

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
美元和收益率暴跌后股市反弹
三月 13, 2023 01:56 上午
美元/日元未能测试12月高点，前景堪忧
三月 10, 2023 01:34 上午
金价在周线图上形成吞噬K线后反弹
三月 9, 2023 01:40 上午
金价未能守住3月开盘区间
三月 8, 2023 01:39 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多

经济日历

美元和收益率暴跌后股市反弹
Fawad Razaqzada
三月 13, 2023 01:56 上午
    欧元/日元在CPI发布和植田和男上任之前遭到抛售
    二月 24, 2023 01:58 上午
      黄金获得喘息，但面临下行压力
      Fawad Razaqzada
      二月 23, 2023 02:29 上午
        英国PMI领先欧盟；欧元/英镑承压
        二月 22, 2023 01:55 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。