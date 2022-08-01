美债收益率暴跌，欧元和金银或有表现空间- 嘉盛官网

本文精选一周货币主题，将主要从宏观层面，也侧面从技术分析角度进行探讨。

接下来我们着重于讨论三件事，一是最新的欧元区数据及其对欧元/美元的影响，二是债券收益率的下滑及其对外汇市场和贵金属市场的意义，以及本周的宏观事件。

欧元区GDP出人意表，但CPI也再度出乎意料

受良莠不齐的欧元区数据的影响，欧元/美元等欧元交叉盘继续落后于其它货币对。但此文发稿时似有恢复元气的迹象。得到西班牙、意大利和法国经济增长的提振，欧元区成长数据好于预期。这点无疑振奋股市人心，但外汇交易者并不买账，因为二季度终了距现在已达月余，而最近的经济指标表明三季度开局成长转差。另外，欧元区通胀率创下历史新高，没有丝毫回落的信号。消费者的可支配收入正面临更大的压力。继而减少支出，最终降低经济活力。事实上，一旦德国政府补贴政策在8月末退出，该国通胀可能进一步上涨。届时，欧洲央行或不得不再度加息50个基点。

这就造成了滞胀担忧，也是欧元面对GDP与通胀双双高于预期依然难获青睐的根源。但我猜，欧元已计入了大部分的下行风险，欧元/美元依然拥有反弹动力。而美国GDP数据表现不佳，以及鲍威尔暗示加息速度可能降下来，导致美国债券收益率骤降，更添欧元/美元上涨动力。

以下是重点欧元区数据：

欧元区 7 月 表面 CPI 年率上涨 8.9% ，预期上涨 8.6%

欧元区 7 月 核心 CPI 年率上涨 4.0% ，预期上涨 3.8%

欧元区 二季度 GDP 季率上涨 +0.7% ，预期上涨 0.2%

德国 二季度 GDP 季率持平，预期增长 0.1%



西班牙 二季度GDP 季率增长 1.1% ，预期增长 0.4%



法国 二季度GDP 季率增长 0.5% ，预期增长 0.2%



意大利 二季度GDP 季率增长 1.0% ，预期增长 0.3%

欧元/美元仍然可能上冲

我还是和以前一样，预测欧元/美元接下来几天扩大上行，反击破败支撑区域1.0350。但首先需要价格很快站上1.0250。价格也有攻克此位并摸至1.05整数位的潜力，但还比较遥远。让我们一步步来。

整体而言，我们认为欧元/美元只有一定程度的上行空间。

如果日图收盘价跌破1.0120，可能令上述短线上涨技术面落空。

收益率大跌：不要惦记美联储连续第三次加息75个基点

如果对日元上周出色表现感到不解，读者看看下图的基准10年期美债收益率图就可解惑：

在其它国家的债券收益率下跌的同时，早就因为日本央行不断干预而承压下挫的日本政府债券收益率，只是一定程度地下跌。

债券收益率自6月中旬以来不断下挫，上周受到二入GDP第一次估计值确认美国经济衰退的刺激加带下行。美元兑部分货币下跌，兑日元跌势尤为明显，但美元兑欧元和英镑相对坚挺。不过，基于上文的判断，我认为这些货币寻获一定的买需也只是时间问题。

美国GDP数据再度确认了我的观点，即，美联储将不得不放慢加息，甚至可能在2023年年初降息。毕竟，那也是美联储主席鲍威尔近期所暗示的内容。鲍威尔在周三召开的新闻发布会上指出，加息速度可能放慢，未来利率决议将视接下来的数据表现而定。他说：“下次会议召开时再次以不同寻常的幅度加息可能符合形势，但那也要取决于数据。”

数据这就来了。上文提到二季度GDP数据表现疲弱，所以可以肯定9月不会第三次加息。

白银表现出色

在这样的背景下，今年业已暴跌的金银，应该能够得到逢低买盘的支持。金银上周表现亮丽，白银尤其出色，从我们一直在强调的一个长期支撑区域向上突破：

后市展望

请密切关注本周将要揭晓的美国宏观数据，其可能透露美联储下一步行动。其中最重要的宏观事件如下：

澳洲联储政策声明（周二）

澳大利亚表面通胀略低于预期的6.3%，为6.1%。交易者随后放弃了对澳洲联储加息75个基点的预期，现在看来可能再度加息50个基点。不过，这样的预测已体现于市场。

英国央行政策决高（周四）

英国通胀率飚升，创下40年新高9.4%。但英国央行“稳扎稳打”，加息25个基点。这样的做法引起了广泛指摘，英镑也承压下挫。英国央行这次是否有可能加大力度，加息50个基点？英镑/美元是有可能摸至1.25整数位的。

非农就业报告（周五）

市场焦点一直在通胀与经济，所以美国就业报告近期的影响力一直不强。但如果就业市场也显露疲态，可能加深投资者对美国这个全球最大经济体的担忧之情。

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