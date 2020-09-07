今天早盘ASX200指数再跌0.95%，但在银行与矿业股反弹的带动下转阳。这是6000点磁效应的又一例子，并引人深思“ASX200指数将围绕6000点徘徊多久”？
正如那些一直等待ASX200指数一定程度跟随美国股市补涨的投资者所知，6200点是牢不可破的阻力。下档方面，下探5800/5700的行情一直得到良好的支撑 – 那是6月初以来一直上演的区间交投形态。
在观察ASX200指数超过25年的时间里，印象中该股指只在2017年曾出现过这样的区间形态。那时区间交投也始于6月初，直到120天后的10月中旬才打破区间。
我们在5月时两次表示预期ASX200指数进入盘整，请单击此处回顾。事实证明，就在我们的文章发布后区区几周，ASX200指数就进入了盘整。
如以2017年为模板，那么ASX200指数可以围绕着6000点再徘徊一个月。当突破最终到来时，突破的力度可能惊人，幅度在5%左右。至于是向上突破还是向下突破，我们还需要观察。
以此为指导，如果ASX200指数持续站上6200，可视为买入信号，随着动能/技术买盘介入，目标剑指6500。但若持续下破5700，目标可能在5400。
正如那些一直等待ASX200指数一定程度跟随美国股市补涨的投资者所知，6200点是牢不可破的阻力。下档方面，下探5800/5700的行情一直得到良好的支撑 – 那是6月初以来一直上演的区间交投形态。
在观察ASX200指数超过25年的时间里，印象中该股指只在2017年曾出现过这样的区间形态。那时区间交投也始于6月初，直到120天后的10月中旬才打破区间。
我们在5月时两次表示预期ASX200指数进入盘整，请单击此处回顾。事实证明，就在我们的文章发布后区区几周，ASX200指数就进入了盘整。
如以2017年为模板，那么ASX200指数可以围绕着6000点再徘徊一个月。当突破最终到来时，突破的力度可能惊人，幅度在5%左右。至于是向上突破还是向下突破，我们还需要观察。
以此为指导，如果ASX200指数持续站上6200，可视为买入信号，随着动能/技术买盘介入，目标剑指6500。但若持续下破5700，目标可能在5400。
来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年9月7日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。
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