FOMC决议简要回顾：加息75个基点，但鲍威尔基调相对温和 - 嘉盛官网

正如我们在FOMC前瞻报告所指出的，市场已完全计入美联储加息75个基点，只计入小概率的100个基点。因此，今天美联储一如预期升息75个基点，将基准利率上调至2.25%-2.50%区间，这个决议本身没有产生太大的影响。

虽然如此，美联储的政策声明与鲍威尔的新闻发布会，还是有看点。

FOMC的货币政策声明

下图我们用“红色删除线”强调两次会议声明的不同，对比后我们发现政策声明只有不明显的微调：

将“经济活动继一季度小幅萎缩后似已回暖”， 降级为“近期支出与产出指标已走弱”。

在承认能源价格上涨之余还承认食品价格上涨。

将俄罗斯“侵入”乌克兰重新定性为“战争”

剔除与中国疫情相关封控及其对供应链影响的说法。

此次投票无异议者。上次会议， Esther George 提出不同的、偏温和的意见。

来源: Federal Reserve

鲍威尔的新闻发布会

和所有央行行长一样，美联储主席鲍威尔也在新闻发布会召开期间，努力在提供有用的指导意见和避免预告具体政策轨迹这两者之间做平衡。事实上，鲍威尔明确陈述，FOMC将逐次会议做决定，随着利率回到中性区间，未来的指导意见不会像以前那样具体。

总而言之，鲍威尔的态度相对温和，交易者明确了这点，导致9月加息75个基点的隐含波动率下降。CME的FedWatch工具显示，隐含波动率已从50%上方回落至40%左右。

鲍威尔在新闻发布会上透露的其它要点：

FOMC 坚定地致力于降低通胀

加息决策将取决于接下来的数据表现

是否再度展开幅度不同寻常的加息，要看数据的表现

在某个时点放慢步伐可能适宜

美联储今后关于利率决策的指导意见将不再那么明确，而是根据每次会议的具体情况而定

政策目前处于中性水平，需要至少达到一个具有一定收缩性的水平

对明年的利率水平 “持谨慎态度”

软着陆的通道已经变窄，未来可能进一步收窄

不认为美国经济目前处于衰退状态

尚未就何时放缓加息做出决定

有证据显示，劳动力市场需求或有所降温

市场影响

货币政策声明几乎每个字都满足了市场预期，发布之初基本没有激起任何波澜。但此文发稿时，交易者显然接受了鲍威尔在新闻发布会上的温和基调。最重要的市场反应是，美债收益率全线下滑，其中2年期收益率下降6个基点，至3.0%，而基准的10年期收益率下跌7个基点，考验4月中旬以来最低点2.74%。

而股市备受加息力度减弱前景的鼓舞，主要股指毫不意外地上涨，涨幅在1.5%-4%之间，其中道指上涨1.5%，纳指涨4%。美元遭遇重挫，兑大部分主要对手货币下跌近100个基点。黄金则在测试1730一线中轨的2周高点。

只要鲍威尔之后没有发表任何惊人之语，交易者会计入今年余下时间加息力度减弱的前景，市场因此可能扩大上述最初的趋势。

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