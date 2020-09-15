FOMC或具体阐述AIT；美元指数关注92.70支撑的得失









时间周三（9月16日，标准时间下午6:00）关注因素美国联邦公开市场委员会（FOMC）本周召开自美联储主席宣布转向通胀目标制（AIT）以来的首次会议。虽然美国国会未能就额外的刺激政策达成一致，美联储据预测不会调整政策，而是围绕着AIT展开更多的阐述并且更新经济预测，这可能左右美元与标普500指数的前景。经济预测摘要报告（SEP）（通胀、成长预测值、点阵图将牢牢吸引市场的目光）与新的AIT政策的具体含义将是关注重点。AIT美联储主席在杰克逊霍尔大会上宣布，政策框架转向允许通胀长时间超过2%的目标以弥补通胀率长期不足2%目标。投资者将寻找关于该政策方法的更多线索，或者更通俗地说，关于该方法的更多阐述。这种政策的转变可能体现于美联储发布于SEP中的点阵图上，其可能显示对较长期利率的预期明显降低。联邦基金此前曾预测美国利率在2022年之后恢复正常。利率预期的下降可能削弱对美元的买需并改善股市等风险资产的前景，标普500指数与科技权重股指纳斯达克100指数可望回到近期高点。美联储发表这方面的评论可能至少在短期内安抚投资者对国会没有批准刺激政策的担忧之情。美元指数美元指数过去4个月急跌后于9月呈现一定的反弹信号，上周上涨0.66%。美元指数本周回归弱势，周一下跌0.3%，击穿93.50的关键支撑位，触及92.88低点。4小时图显示美元指数的暴跌势头延续至8月，但上个月的主基调是盘整，相比前几个月只是小幅下跌。在下跌的过程中如果攻克92.70，可视为看跌信号，打开跌至91.75的空间。如欲逆转当前下跌趋势，需要站上93.65。