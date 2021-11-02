FOMC会议前瞻：是时候缩表了- 嘉盛集团官网

对于这次会议，市场已经期待了数月。我们已经知道的部分是通胀已取得“更多实质性进展”，但就业数据呢？劳动力市场是否已取得更多实质性进展？过去三个月的非农就业平均新增人数为55万人。鲍威尔曾表示，劳动力市场“差一点”就满足取得更多进展的标准。9月失业率自5.2%下跌至4.8%；过去4周初请失业金人数平均值为299250人。那风险是什么？现在的风险是FOMC不缩表，以及永远存在的“听传闻买进、见事实沽出”的可能性。

FOMC会议：我们要留意什么？

如果FOMC决定缩表，那么我们要留意的焦点将在缩表的节奏。美联储目前每月购买800亿美元国债、400亿美元MBS。鲍威尔在9月会议之后举行的新闻发布会上暗示，债券购买的收缩进程应当在2022年年中之前结束。对此市场的说法是，其中一种选择可能是将每月国债和MBS的购买金额分别减码100亿和50亿美元。如果美联储按这种节奏于12月开始缩表，量化宽松政策应该可以在2022年7月末之前正式结束。

另外也要留意美联储之后可能开始加息的时间信号。鲍威尔曾表示，不同于缩表，加息的标准要严苛得多。但市场目前计入一年后加息的前景。无巧不成书，世界各国的金融市场目前计入的加息时间都早于各自央行的说法。对于周四的英国央行会议也不例外，市场目前计入其小幅加息的前景。

我们还要留意关于通胀未来变化的线索。美联储曾指出，通胀过渡属性的保留时间可能长于最初预期。问题是，长多久？因为如果把时间拉到足够长，在历史的长河里一切都是过眼云烟。所以，美联储有没有可能将通胀的一部分“重新归类”为永久性通胀？请关注美联储的声明和新闻新闻发布会，观察其关于通胀未来变化的暗示。

需要重点关注的市场：美元/日元

美元/日元和美国债券收益率通常同向波动，如果收益率（特别是10年期国债的收益率）将要上涨，美元/日元或同步走高。美元/日元日图在9月23日，即上次FOMC会议之后不久上破对称三角形，走出形似艾略特波浪理论的五浪推动浪行情。下一浪上涨的目标可能在115.09和115.59，但首先必须攻克114.73的前高点。下个水平阻力位在遥远的118.66。第一个支撑位在浪4低点113.25，然后是水平支撑位112.23。

来源: Tradingview, Stone X

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