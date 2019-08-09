英国财政大臣Sajid Javid告知官员们为10月31日脱欧做准备，推迟发布公共支出回顾报告，这使得英国在秋季举行大选的预期又上一台阶。Sajid Javid也没有为秋季预算报告给出发布时间。在该报告发布时，Sajid Javid将不得不给出如何支持首相支出承诺的计划。

FTSE高开后不久即调头向下，受到包括苏格兰皇家银行（Royal Bank of Scotland）、渣打银行（Standard Chartered）与标准人寿安本（Standard Life Aberdeen）在内的金融股的拖累。表现杰出的个股是WPP，在二季度财报的支持下斩获7.19%的涨幅。

政治震荡再现

欧洲股市高开，但很快因为意大利副总理Matteo Salvini呼吁大选的消息而下跌。人们担心，重新出现的政治震荡可能影响欧盟高层的决策。

昨天的贸易帐表现强劲，但工业品出厂价格3年中首次下降则令市场怀疑中国出现了通缩。与此同时，日本GDP连续第三个季度扩张。受到好于预期的中国贸易帐的刺激，美国市场收复了本周的大部分失地。道指上涨1.4%，标普500与纳斯达克的涨幅分别为1.9%和2.2%。

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