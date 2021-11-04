美联储宣布从11月开始缩表但称勿需讨论加息- 嘉盛集团官网

是时候开始收缩每月购买1200亿美元债券的超级宽松计划了。

2021/11/4 13:22:00

鲍威尔和美联储公开市场委员会正像我们在FOMC前瞻报告中所讨论的那样，决定是时候收缩每月购买1200亿美元债券的超级宽松计划了，而且收缩的幅度为每月150亿美元，其中100亿美元为美债而另外50亿美元为MBS，其定于6月到期；收缩开始的时间为11月（有观点曾认为可能是12月）。当然，美联储永远可以根据现实需求对这样的节奏进行修正。

委员会成员还讨论了对“过渡现象”这个的词的运用，结果将“通胀高企，主要体现出临时因素”的措词修改为“临时因素料是暂时的”。这透露出的信息是，委员会的预期可能是错误的（即，通胀持续的时间或许长于预期），其可以在必要的时候加码收缩。

当然，美联储官员将利率维持在近零水平附近并且声称风险依然没有消散。

委员会没有只言片语提到加息时机。

鲍威尔在新闻发布会上耗费大量的精力用于讨论周三会议的焦点在于收缩债券购买计划而非加息。鲍威尔陈述道，经济没有实现就业最大化也就勿需讨论加息条件是否满足。一旦经济实现最大化就业，美联储将着眼于供应链困境（其目前造成高通胀）。美联储现在的观点是，供应链问题和通胀将有很大的可能持续到明年。

鲍威尔给出的是立场温和的缩表信息。新闻发布会开始时，美元几乎没有受到影响。但随着鲍威尔进一步谈到没有必要讨论加息，美元指数开始下跌。空头目前正试图打掉1029日涌现的美元月末买盘。美元指数目前已回吐其上周五涨幅的近一半，至93.80附近。该波涨势的61.8%回档位在下方不远处的93.68。盘中阻力位先后落在94.21和上周五高点94.30

来源: Tradingview, Stone X

 

正当美元指数下跌之时欧元/美元上涨。该货币对目前为止止步于上周五跌势的50%回档位，即1.1613附近，同阶段跌势的61.8%回档位在1.1632附近。盘中支撑位在1.1562，然后是上周五以来低点1.1562附近。

来源: Tradingview, Stone X

 

接下来呢？美联储宣布缩表，市场也得偿所愿。但鲍威尔可能是为了防止出现缩表恐慌，所以立场过于温和了，导致道指创下历史新高。接下来的关键将是据鲍威尔所说形式多样的就业数据，首先映入眼帘的将是明天的初请失业金人数（预期为27.5万人）和周五将要公布的非农就业报告（预期新增45万人）。如果债券价格上涨，空头为了回补头寸可能抛出股票补足资金，从而可能推高美元。

 

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