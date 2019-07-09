精选交易：恒指有可能向上反转

恒指/香港50指数的短线技术面展望
恒指/香港50指数的短线技术面展望
技术要素
- 香港50指数（恒指期货的代表）近期从7月4日高点29029以来连跌3天，跌幅达到3.3%。并且几乎到达预定义的关键中线水平支撑位28000（单击此处简单回顾我们最新的每周展望报告）。
- 眼下已出现看涨因素，其中恒指刚向上突破一个小级别“下降楔形”，并伴随着股指的小时图RSI在超卖区域发出看涨背离信号。
- 重要的中级阻力位在28670。
关键价位（1-3天）
中级支撑位: 28150
枢轴点 (关键支撑位): 28000
阻力位: 28670 & 29000
下个支撑位: 27500
结论
所以，香港50指数可能展开潜在向上反转，启动新一轮上涨推动浪。如果继续守住关键的中线水平支撑位28000，庐 股指或许扩大涨势，目标中级阻力位28670。
但若日图收于28000下方，上述反弹情境落空之下延续下修，目标27500（6月4日低点到7月4日高点的61.8%回档位）。
图表来自City Index Advantage TraderPro
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