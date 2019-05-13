精选交易：纽元/日元小型下跌趋势依旧完好

纽元/日元短线技术面展望（5月13日，周一）

作者： 
2019/5/13 15:42:00
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纽元/日元短线技术面展望（5月13日，周一）



关键要素

  • 随着货币对2019年5月6日跌破下降通道下轨并跳空走低，纽元/日元交叉盘自2019年3月21日高点以来小型下跌趋势开始加速下探。
  • 汇价自2019年4月15日小波段高点75.95以来已于一个更为陡峭的小型下降通道内行进，关键短线阻力目前落在73.00，定义此处的是更陡峭下降通道阻力与自2019年3月21日高点以来前下降通道支撑构成的回调阻力交叉位置。
  • 小时图RSI震荡指标已开始小幅上扬，在到达相应阻力55前还有进一步潜在上行空间。这表明该交叉盘或面临小幅反弹，再度考验72.65。
  • 下个重要短线支撑落在70.90/80，此处为2019年4月15日高点以来更陡峭下行通道下轨及斐波拉契扩展群。

关键价位（一到三天）

中级阻力：72.65

支点（关键阻力）：73.00

支撑：71.80 & 70.90/80

下个阻力：73.60

结论

纽元/日元或先展开小幅反弹，攻向72.65，上限设在关键短线阻力73.00，之后或落实新一轮潜在推低，再度考验2019年5月8日低点71.80，然后70.90/80。

但若小时图收于73.00，看跌基调落空，后市或进一步上修，攻向下个阻力73.60（2019年5月6日跳空下行形成点，2019年4月25日小波段低点区域）。

图表来自

eSignal



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