精选交易：纳斯达克100或许展开新一轮下跌

纳斯达克100/美国科技100的短线技术面展望

















技术要素





美国科技100指数（纳斯达克100期货的代表）自5月14日波段低点区域7300持续三天反弹4.7%的行情在5月16日止步于中线阻力位7627阻力，那是1月23日低点以来前上升通道的支撑。

5月18日以来，该股指下滑，在5月20日美国时段最低到7349，跌幅3.6%。然后，该股指在今天亚洲时段反弹1.15%，最高到7434。

动能保持向下，因为日图RSI测试了50重要阻力位后小幅下降；小时图随机指标退出了超买区域。

短线关键阻力位在7500，那是5月14日低点以来前小级别上升支撑位，也是5月17日高点到5月20日低点的50%回档位。

下个重要的近期支撑位落在7200，那是2018年11月8日前中线波段高点，也是4月25日历史高点到5月14日低点的0.764扩展位，自5月17日高点投射出去。

关键价位（1-3天）

中级阻力位: 7440

支点 (关键阻力位): 7500

支撑位: 7300 & 7200

下个阻力位: 7627 (中线支点)

结论

如果受制于关键的短线水平阻力位7500，美国科技100指数可能展开新一轮潜在下跌推动浪，后市回踩7300后剑指下个支撑位7200。

但若小时图收上7500，上述看跌情境落空之下转而上修并再度测试中线水平阻力位7627。

图表来自City Index Advantage TraderPro

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