精选交易：纳斯达克自区间上破

纳斯达克100/美国科技100短线技术面展望













技术要素

自我们在6月12日发布关于美国科技100指数（纳斯达克100期货的代表）的“精选交易”报告以来，该股指一如预期展开小级别回撤，6月13日最低到7417，但不到我们的目标支撑位7350。单击此处简单回顾。

从日图与小时图RSI来看，中短线动能已转为向上

欧洲央行行长德拉吉在欧洲央行葡萄牙论坛上发表温和演讲，推动该股指在今天欧洲时段自小级别“看涨三角旗”萎缩区间突破。德拉吉强调，如果通胀不及欧洲央行设置的目标，欧洲央行有降息的可用工具和再度降息的意愿，或者推出新一轮量化宽松。

所以，该股指或已结束小级别回撤并且现正于6月3日低点6936以来的中线上涨趋势内展开新一轮潜在上涨推动浪。

关键价位(1-3天)

中级支撑位: 7250

枢轴点 (关键支撑位): 7417

阻力位: 7700 & 7825 (斐波纳契扩展位)

下个支撑位: 7250/7200

结论

如果守住关键的短线水平支撑位7250，该股指可能展开新一轮潜在上涨，目标下个阻力位7700（2018年8月30日/10月1日波段高点）和7825。

另一方面，如果小时图收于7417下方，上述看涨情境可能落空并延续小级别回撤，下探关键的中线水平支撑区域7250/7200（也是6月3日低点到6月11日高点的50%/61.8%回档位）。

图表来自City Index Advantage TraderPro



