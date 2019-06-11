精选交易：英镑/日元面临自小区间下破的风险

英镑/日元短线技术面前景
英镑/日元短线技术面前景
要素
- 自从5月31日形成136.60低点以来，英镑/日元在一个始于5月3日高点146.50的中线下降通道内上演小级别“看跌旗形”上升区间行情。
- 小时图RSI在超买区域形成了看跌背离信号并且下破重要的支撑位（对应的汇价在“看跌旗形”的支撑），表明短线动能已经转为下跌。
- 关键的短线阻力位在138.90，那是中线下降通道的上轨，也是一个斐波纳契回档/扩展群。
- 需要关注的关键支撑位将落在135.80，那是2017年4月17日主波段低点区域，也是2019年1月3日闪崩低点。
关键价位（1-3天）
枢轴点 (关键阻力位): 138.90
支撑位: 137.45 & 135.80
下个阻力位: 141.40
结论
如果受制于138.90的关键短线水平阻力位，并且下破137.45，则后市可能扩大跌势，考验主支撑位135.80。
但若小时图收上137.45，上述看跌基调落空之下逼空上攻中线阻力位141.40（2月07/15日前波段低点区域&5月3日高点到6月3日低点的50%回档位）。
图表来自eSignal
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五月 22, 2023 01:33 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
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