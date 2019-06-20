精选交易：欧元/英镑承压下行，关注英国央行决议

欧元/英镑的短线技术面前景
欧元/英镑的短线技术面前景
- 5月6日低点0.8491以来持续7周之久的反弹已止步于6月18日创下的近期高点0.8975，那也是2018年8月28日高点以来中线下降趋势线阻力。
- 该货币对随后回撤107点子并下破2019年5月21日波段低点以来的小级别上升趋势线支撑位，今天盘中低点为0.8871。
- 从日图与小时图RSI判断，动能依然向下。
- 关键的短线阻力位在0.8910。
- 重要的短线支撑位在0.8810/8790区域，那是2月04/14日前波段高点区域和一个斐波纳契回档/扩展群。
关键价位（1-3天）
中级阻力位: 0.8890
枢轴点 (关键阻力位): 0.8910
支撑位: 0.8810/8790
下个阻力位: 0.8975
结论
如果受制于关键的短线水平阻力位0.8910，欧元/英镑或展开新一轮小级别下跌，目标支撑位0.8810/8790。
但若小时图收上0.8910，上述看跌情境落空之下逼空回踩0.8975。
图表来自eSignal
欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan
最新研究消息
五月 22, 2023 01:33 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
立即开户
体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
Web Trader平台
我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。