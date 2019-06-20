精选交易：欧元/英镑承压下行，关注英国央行决议

欧元/英镑的短线技术面前景

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2019/6/20 16:39:00
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欧元/英镑的短线技术面前景



  • 5月6日低点0.8491以来持续7周之久的反弹已止步于6月18日创下的近期高点0.8975，那也是2018年8月28日高点以来中线下降趋势线阻力。
  • 该货币对随后回撤107点子并下破2019年5月21日波段低点以来的小级别上升趋势线支撑位，今天盘中低点为0.8871。
  • 从日图与小时图RSI判断，动能依然向下。
  • 关键的短线阻力位在0.8910。
  • 重要的短线支撑位在0.8810/8790区域，那是2月04/14日前波段高点区域和一个斐波纳契回档/扩展群。

关键价位（1-3天）

中级阻力位: 0.8890

枢轴点 (关键阻力位): 0.8910

支撑位: 0.8810/8790

下个阻力位: 0.8975

结论

如果受制于关键的短线水平阻力位0.8910，欧元/英镑或展开新一轮小级别下跌，目标支撑位0.8810/8790

但若小时图收上0.8910，上述看跌情境落空之下逼空回踩0.8975。

图表来自eSignal

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