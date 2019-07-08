精选交易：加元/日元上破重大阻力

加元/日元短线技术面展望（周一，7月8日）









关键要素

加元/日元自2019年5月31日低点以来已上扬270点，上周四（7月4日）拿下2018年10月3日高点以来主要下降趋势线阻力，现转为回调支撑82.40。

如日图和小时图RSI所示，中到短线动能依旧积极。

下个重要中级阻力落在83.80/84.00区域，此处为2019年3月15日/4月17日区间顶部，也是2019年6月1日以来小型上升通道上轨和斐波拉契扩展群。

关键水平（一到三天）

中级支撑：82.65

支点（关键支撑）：82.40

阻力：83.80/84.00

下个支撑：81.60

结论

若守住关键短线支撑82.40，加元/日元很可能进一步上扬，目标首先看向中级阻力区83.80/84.00。

但若失守82.40且小时图收于其下，看涨基调落空，后市或有更深回调，考验中期支撑81.60（也是2019年6月1日低点以来上升趋势线）。

图表来自：eSignal



