精选交易：加元/日元上破重大阻力

加元/日元短线技术面展望（周一，7月8日）
加元/日元短线技术面展望（周一，7月8日）
关键要素
- 加元/日元自2019年5月31日低点以来已上扬270点，上周四（7月4日）拿下2018年10月3日高点以来主要下降趋势线阻力，现转为回调支撑82.40。
- 如日图和小时图RSI所示，中到短线动能依旧积极。
- 下个重要中级阻力落在83.80/84.00区域，此处为2019年3月15日/4月17日区间顶部，也是2019年6月1日以来小型上升通道上轨和斐波拉契扩展群。
关键水平（一到三天）
中级支撑：82.65
支点（关键支撑）：82.40
阻力：83.80/84.00
下个支撑：81.60
结论
若守住关键短线支撑82.40，加元/日元很可能进一步上扬，目标首先看向中级阻力区83.80/84.00。
但若失守82.40且小时图收于其下，看涨基调落空，后市或有更深回调，考验中期支撑81.60（也是2019年6月1日低点以来上升趋势线）。
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五月 22, 2023 01:33 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
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