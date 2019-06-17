精选交易：加元/日元可能展开新的下跌

加元/日元短线技术面前景

作者： 
2019/6/17 16:24:00
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加元/日元短线技术面前景




要素
  • 6月1日低点79.93以来的小级别上修行情因下破始于6月12日的前支撑位而遭到破坏。
  • 从日图与小时图RSI来看，动能依然向下。
  • 加元/日元现在可能在3月1日高点84.60以来的中线下跌趋势中展开新的小级别下跌。
  • 关键的短线阻力在81.16，那是6月11日高点以来小级别下降阻力，也是6月11日高点到6月14日美国时段低点80.86的23.6%回档位。
  • 重要的短线支撑位在80.50和80.25（也是斐波纳契扩展群所在）。

关键价位（1-3天）

支点 (关键阻力位): 81.16

支撑位: 80.50 & 80.25

下个阻力位: 82.05

结论

如果受制于关键的短线水平阻力位81.16，加元/日元可能展开新一轮潜在下跌，目标下个近期支撑位80.5080.25

但若小时图收上81.16，上述看跌情境落空之下延续上修，后市回踩关键的中线阻力位82.05。


图表来自eSignal


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