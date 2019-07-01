精选交易：澳元/日元出现上涨势竭信号

澳元/日元短线技术面展望









澳洲联储将于标准时间6月2日0430召开货币政策会议，市场参与者和ASX银行间期货市场预测其再度降息，至1.00%的历史新低。请单击此处回顾我们的澳洲联储前瞻报告。

澳元/日元现呈现出值得关注的技术结构，请看下文：

澳元/日元近期自6月18日低点73.93反弹235个点子，并已到达关键的短线阻力位76.35，那是5月20日/6月10日波段高点区域，也是一个斐波纳契回档/扩展群。

76.35阻力位处已开始呈现出上涨势竭信号，即一方面可能行将在日图上构筑“墓碑十字星”K线形态，又伴随着小时图RSI在严重超买位发出看跌背离信号。

下个关键的重要近期支撑位落在75.40和84.70（也是6月18日低点以来小级别上升趋势线&6月18日低点到7月1日盘中高点的61.8%回档位）。

关键价位（1-3天）

中级阻力位: 76.35

枢轴点 (关键阻力位): 75.90

支撑位: 75.40 & 74.80

下个阻力位: 77.20/50

结论

如果受制于关键的短线水平阻力位76.35，澳元/日元或扩大潜在跌势，后市目标短线支撑位75.40和84.80。

但若小时图收上76.35，上述看跌情境落空之下延续上修，目标阻力位77.20/50 (1月25日/3月22日前区间阻力&4月17日高点到6月18日低点的50%回档位)。

图表来自eSignal



