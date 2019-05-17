精选交易：恒指的下跌动能没变

美国各大基准股指昨天上涨（标普500与纳斯达克分别反弹0.8%和1%），但香港50指数（恒指期货的代表）在今天亚洲时段早盘未能跟随走高。

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2019/5/17 10:22:00
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恒指/香港50短线技术面前景



技术要素

  • 美国各大基准股指昨天上涨（标普500与纳斯达克分别反弹0.8%和1%），但香港50指数（恒指期货的代表）在今天亚洲时段早盘未能跟随走高。
  • 该股指5月3日启动的、持续3周的跌势仍未展示出任何清晰的势竭信号，因为RSI距离严重超卖位21还有空间。
  • 在短时间周期（小时图）上，该股指自“旗形”下破，伴随着中线阻力位落在28200。
  • 小时图随机指标已到达超卖区域，所以该股指眼下或小级别反弹并回踩28200后再展开新的下跌浪。
  • 下个重要的近期支撑位落在27440，那是斐波纳契回档/扩展群。
  • 关键的短线水平阻力位落在29500，那是5月16日美国时段小波段高点，也是5月3日高点以来小级别下降通道的上轨。

关键价位（1-3天）

中级阻力位: 28200

支点 (关键阻力位): 28500

支撑位: 27440 & 27290/100

下个阻力位: 29500 (中线支点)

结论

如果受制于关键的短线水平阻力位28500，该股指可能展开新一轮下跌推动浪，目标支撑位27440。

但若小时图收上28500，上述看跌基调落空之下转而延续上修，目标关键的中线水平阻力位29500。

图表来自 City Index Advantage TraderPro



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