市场担心情绪升温，英国股市继续下跌

承压于经济衰退担心、美中贸易紧张局势等因素，美股隔夜收低。英国股市承接美股弱势，继续下跌。其中FTSE100指数跌0.32%。

亚洲股市悉数走低，其中恒指以1.90%、上证综指以0.76%、日经以1.11%的跌幅领跌。美国股市跟风，其中道指以1.48%的跌幅领跌，伴随着标普500与纳斯达克分别下跌1.22%和1.20%。全球经济的放慢削弱了原油买需（跌0.53%），推动投资者涌入黄金（涨逾1%）和10年期美债（其殖利率现逼近3年低点）避险。

板块方面，FTSE100中的金融板块继续承压下挫。

欧元兑英镑下跌，报在0.927；英镑兑美元持平于1.206。

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