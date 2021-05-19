Facebook股价自低点反弹，通胀担忧犹存

Facebook自低点回升

随着通胀担忧加剧，科技股承压，纳斯达克指数下跌约0.8%。

FAANGS股遭遇抛售，但Facebook等公司股价现已自低点回升，并正展开上攻。

通胀关切持续困扰市场，投资者担心美联储可能被迫更早收紧支持措施。

科技股对通胀和利率预期尤为敏感。

当前通胀阴云萦绕不去，而Facebook最近揭晓的第一季度业绩坚挺，基本面强劲。

即便如此，随着投资者了结获利并轮动至疫情期间表现欠佳的市场领域，Facebook股价财报发布迄今仍下跌了约10%。

Facebook股价接下来怎么走?

日线图上看，Facebook股价已弹离50均线。只要交投于300之上，买盘或仍对进一步上涨持乐观态度。升穿315阻力或带动股价再度测试历史高点。

失守50均线则可能导致进一步抛售，探向2020年3月中旬低点以来上升趋势线支撑275。

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