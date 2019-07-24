脸书网（Facebook）慢慢抹去之前因50亿美元罚款消息遭遇的2.5%左右的跌幅，甚至在那之前，股价的下跌也不影响其在2019年跑赢标普500指数28%。

正常化后的图表：FB AMZN NFLX GOOG AAPL TWTR MSFT

来源: Bloomberg/City Index/FOREX.com

投资者看到了联邦贸易委员会（FTC）50亿美元罚款的消息，也看到了司法部展开调查的消息，但股价的走势明显表明这些因素的威胁相对较低。这些消息的直接影响中性偏负面的背后逻辑，我们将在下文做阐述：

脸书网与 FTC 的和解金额 符合预期的30亿-50亿美元，从而消除了一定的不确定性。FTC将强制要求脸书网调整隐私政策与行为方式，这种改变或在酝酿中但若FTC将这样的补救措施常规化，则可能影响深远

符合预期的30亿-50亿美元，从而消除了一定的不确定性。FTC将强制要求脸书网调整隐私政策与行为方式，这种改变或在酝酿中但若FTC将这样的补救措施常规化，则可能影响深远 司法部对该科技巨头是否有阻挠竞争的调查是一个严肃的过程，所以可能持续多年。司法部不会如你我般轻松放弃对“垄断”的调查，但为了一锤定音，司法部面临繁重的举证任务。所以，该调查可以列为“关注中但非紧迫”

所以市场的主要焦点仍在脸书网的二季度财报上。去年同期，这家头部社交媒体爆出史上最糟糕的业绩之一，令投资者大跌眼镜。该公司的股价尚未完全恢复元气，但当时疲弱的财报也带来一个隐含的好处，即市场降低了期待。相对过去惊人的增长，现在预期中的增长率相当一般。

关键预期（来自Bloomberg的调查数据）

日活用户：15.7亿，一二季度分别 为15.6亿和14.7亿

月活用户：24.2亿，一二季度分别 为23.8亿和23.2亿

调整后EPS：2.25美元，去年1.74美元

营收：164.9亿美元，去年132.3亿美元

毛利率：80.9%，去年同期83.27%

三季度调整后EPS指引：2.19美元

三季度营收指引：170.4亿美元

财报的关注点

眼下关键的主题仍是“故事消息”功能。市场普遍认为广告位的增加对定价不利，如果结合该公司过去几年明确警告投资于改善隐私与安全技术对财务的冲击，不利作用尤为明显。 该集团正朝着“更私密”社交媒体做深化转型，同样不利于成长等关键指标。脸书网目前正在整体应用程序、加快Instagram变现并推出付费信息，但多项举措仍需时间落实。 数字加密货币Libra将是引人注意的点，但在尚处早期阶段的任何评论基本上应该都是偏中性。

Bloomberg数据显示，本周结束时到期的看涨期权与看跌期权的比例是2:1，暗示多数交易员预计股价上涨。