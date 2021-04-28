关于Wise您需要知道的一切

Wise简介：

Wise原名TransferWise，是一家总部位于英国的金融科技公司，最初专注于在线转账服务，但近期业务已拓展至消费者和企业账户服务。

这家公司由在伦敦工作的爱沙尼亚人Taavet Hinkirus和Kristo Käärmann于2010年创立，两人在体验了英国和欧洲银行账户之间费用昂贵的转账经历后创建了这家公司。2012年4月，该公司筹集了130万美元来帮助发展P2P业务，将寻求换汇（比如欧元兑换英镑）的人与寻求反向交易(如英镑兑换欧元)的人进行配对，人们通过这种方式换汇不仅无需跑银行还节省了费用。

2013年5月，该公司又融资600万美元，2014年6月融资2500万美元，2016年5月融资2600万美元。但从2017年开始，融资规模进入九位数范畴，到2020年7月达到3.19亿美元。

据最新的2020年数据显示，该公司营收超3亿英镑，同比增长约70%，在11个国家拥有约2200名员工，客户超过800万。

Wise如何赚钱?

Wise通过收取跨货币转账费赚钱，电汇费用只占所兑换金额的一小部分。该公司还向消费者和企业账户提供相关额外服务并进行收费，客户通过支付换汇费实现货币化。最后，Wise再通过与其他银行的API接口集成实现货币化。

Wise盈利吗?

Wise自2017年以来一直盈利。截至2020年3月最近一财年净利润为2130万英镑，营收约为3.02亿英镑。净利润较去年同期的1030万英镑有所上升。

Wise有哪些竞争对手?

Wise在转账领域面对众多竞争对手，这里面包括Western Union、MoneyGram、WorldRemit、Remitly、PayPal等。在挑战者银行领域，Monzo、Revolut和Starling bank更适合归于其竞争对手。

这些竞争对手中，很多都着眼于较传统银行收费更为低廉这一广泛卖点，但各服务间存在差异。有些提供商业转账，有些不提供；有些较同行进一步简化了收费结构；有些提供即时转账；有些可通过手机钱包转账等等。

总体而言，Wise因其收费透明度和按真正的中间市场汇率兑换货币备受推崇，但就像任何行业中的任何服务一样，一些竞争对手提供的产品可能更为个性化。

Wise的战略是什么?

Wise的战略始于一个明确的使命：通过创新的P2P模式，提供收费透明、价格低廉的转账服务。这条营销讯息最初仅于朋友间传播，直至该公司引发在线科技博客TechCrunch关注和报道后，它才迎来了第一个客户。

2011年，Seedcamp项目的支持成为公司发展过程中的一个重要里程碑，但由于缺乏战略性的公关概念推广，公司增长受阻。而在建立了一个基于对银行和隐性收费不满的公关概念之后，Wise巩固了其提供快速、廉价和方便的汇款解决方案的设想。

在随后举措中，公司继续沿用这一概念，但战略进一步发展为通过内容营销、激励性推荐和战略品牌合作关系来传播品牌讯息、吸引客户和创造收入。

到2021年2月，在成功斩获持续多年的营收和利润增长后，公司自TransferWise更名为Wise。名称的改变代表着公司业务开始多元化，除转账外，还提供多币种借记卡、外币银行信息等银行服务。

这次更名还传达了公司的愿景，即希望更多被视为一个对抗传统银行业的团体，而不仅是一个单一的转账解决方案提供商。在可能的IPO落实之前，这更具深远意义的使命宣言可能有助于其向潜在投资者进行上市推销。

Wise高管团队

Wise能成长至当前估值高达数十亿美元的规模公司，离不开许多核心人员的助力，其中包括：

职位 姓名 首席执行官/联合创始人 Taavet Hinkirus 首席执行官/联合创始人 Kristo Kaarmann 首席财务官 Matt Briers 首席科技官 Harsh Sinha 业务总监 Stuart Gregory 首席市场官 Cian Weeresinghe



Wise何时IPO?

Wise定于2021年5月IPO，由高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)负责上市事宜。据报道，此次IPO将在伦敦进行，公司交易估值可能高达70亿美元(50亿英镑)。

Wise价值几何?

根据2020年7月最新估值，Wise在发行了约3.19亿美元(约2.3亿英镑)增发股票后市值约为50亿美元(约36亿英镑)，但如前所述，若IPO交易目标达成，其估值可能高达70亿美元。

在此之前，该公司2019年5月融资2920亿美元后的估值为35亿美元(25.2亿英镑)。

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