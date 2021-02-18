嘉盛交易策略：英国央行BOE与央行基准利率

英镑为世界主要货币之一，也构成了众多嘉盛外汇客户喜欢交易的主要货币对。影响英镑汇率与走势的一个重要基本面因素为英国央行基准利率。本文重点介绍以下知识要点

英国央行是什么？

什么是英国央行基准利率？

英国央行最新基准利率是多少？

英国央行货币政策委员会是什么？

英国央行下次利率决策何时发布？

英国央行货币政策会议时间表

货币政策委员会决策如何影响金融市场？

英国央行行长是谁？

英国央行所有者是谁？

英国央行的历史

英国央行(BoE)是什么？

英国央行是英国的中央银行，履行制定货币政策、发行货币、监管银行的职责，扮演最后贷款人的角色，即在银行等机构发生财务困难时向其发放贷款。

英国央行只是众多央行中的一家，其它著名的央行有美联储和欧洲央行等。英国央行是世界上历史最悠久的央行之一，一直被各国央行视为范本。

什么是英国央行基准利率？

英国央行基准利率是央行针对商业银行持有的央行存款的支付利率，直接影响银行对消费者收取或支付的利率 – 所以，如果读者有贷款，该利率将影响您的支付金额，也可能影响您的储蓄账户的利息收入。

基准利率用于调节通胀率。监测并调整基准利率是英国央行货币政策职责的核心任务。英国政府每年制定通胀目标以稳定通胀率在低点，而英国央行将据此调整基准利率实现通胀目标。英国目前的通胀目标为2%。

利率的任何变化都将慢慢作用于个人，影响人们的支出意愿。比如，当基准利率下降时，贷款支付利息减少 – 人们或因此决定取得抵押贷款与商业贷款 – 但也会降低储蓄账户的利息收入，从而减少储蓄回报。

英国央行最新基准利率是多少？

英国央行目前的基准利率为0.1%，于2021年2月3日的最近一次会议上由货币政策委员会（MPC）制定。当时MPC考虑到疫情，决定维持利率在2020年3月以来的0.1%。

2018年8月以来，英国基准利率一直维持在0.75%，但在上述公共健康危机的压迫下迅速降息到0.25%，一周后又调低至0.1%，为包括2008年金融危机期间在内的几十年里的最低点。

英国央行MPC是什么？

英国央行PMC是负责制定货币政策的机构，目标是实现政府2%的通胀目标，维持成长与就业。

MPC一年8次 – 大概每6周一次 - 决定与宣布货币政策，时间通常在周四中午。MPC决策的效果完全显现据估计需要两年 – 也就是说，每次决策都必须考虑未来事件、历史与当前经济环境。

英国央行除了宣布基准利率，还会在各个季度公布季度货币政策报告，在报告中阐述经济分析与通胀预估。这些报告更加详细地解释了利率决策背后的逻辑，对交易员大有裨益。

MPC由9名成员构成：英国央行行长、三名副行长、首席经济学家与由财政大臣直接任命的四名外部成员。每位成员在任职前都拥有经济与货币政策领域的专业知识，增添外部成员是为了保证MPC的视野不局限在英国央行内。

姓名 职务 Andrew Bailey 英国央行行长 Ben Broadbent 英国央行副行长，负责货币政策 Sir Jon Cunliffe 英国央行副行长，负责金融稳定 Sir Dave Ramsden 英国央行副行长，负责市场与银行 Andy Haldane 首席经济学家与执行董事 Jonathan Haskel 外部成员 Michael Saunders 外部成员 Silvana Tenreyo 外部成员

英国央行下次公布利率决策是什么时候？

英国央行下次公布利率决策的时间为2021年3月18日，具体大致在当日的中午 – MPC会议记录也在同一天揭晓。

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英国央行政策会议日程安排

MPC决策与会议记录发布时间 货币政策报告发布时间 周四（3月18日） 周四（5月6日） 周四（5月6日） 周四（6月24日） 周四（8月5日） 周四（8月5日） 周四（9月23日） 周四（11月4日） 周四（11月4日） 周四（12月16日）

MPC决策如何影响金融市场？

MPC决策中关于利率的任何调整将左右货币对、股指、债券等有价证券的价值，影响整个金融市场。大部分交易员会尝试预测MPC的动向，在决策宣布之前调整头寸，以最小化风险甚至达到获利的目的。

比如，如果MPC决定加息，可能带动英镑升值并推低股票、债券、股指等有价证券。如果决定降息，英镑或贬值并推动其它资产类别升值。

大部分交易员将监测欧元/英镑、英镑/美元、包括FTSE100和FTSE250在内的英国股指、巴克莱、劳埃德和汇丰等总部在英国的银行股的走势。

英国央行行长是谁？

英国央行现任行长是Andrew Bailey，任期从2020年3月16日到2028年3月15日。英国央行行长负责监督央行落实三大目标：控制通胀、监测金融系统与监管银行。

Bailey在出任英国央行行长一职前担任英国金融行为监管局（FCA）首席执行官，也是英国央行审慎监管委员会与金融政策委员会的成员。

英国央行的所有者是谁？

英国央行为英国政府所有 – 1946年国有化 – 但完全独立自主。这点保证了英国央行免受政治力量的影响，以公众为最大利益。

英国央行的历史

英国央行成立于1694年，但直到1844年的《银行宪章法》才赋予其发行货币的专属权力。二战后英国央行国有化，自1997年以来一直负责制定英国的利率。

2008年金融危机爆发后，英国央行肩负更大的责任。英国政府引进新的监管框架，旨在加强对金融服务业的监管。英国政府根据2012年的《金融服务法案》成立金融政策委员会（用以识别、监测与应对英国金融体系的系统风险）和审慎监管机构（负责监管银行、信用社与主要投资机构）。

随着英国退出欧盟，英国央行也将更加积极履行职责。英国和其它欧洲国家不一样，货币政策不受欧洲央行的辖制，也从未接受过欧元，但英国央行仍需控制好脱欧带来的任何财政后果，比如通胀与英镑崩盘。



