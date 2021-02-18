嘉盛交易策略：英国央行BOE与央行基准利率

英国央行下次利率会议的召开时间是2021年3月18日，在此之前我们先来了解包括英国央行的基准利率是什么，以及利率决策如何影响金融市场的内容。

作者： 高级财经作者
2021/2/18 14:47:00
作者： 高级财经作者

英镑为世界主要货币之一，也构成了众多嘉盛外汇客户喜欢交易的主要货币对。影响英镑汇率与走势的一个重要基本面因素为英国央行基准利率。本文重点介绍以下知识要点

  • 英国央行是什么？
  • 什么是英国央行基准利率？
  • 英国央行最新基准利率是多少？
  • 英国央行货币政策委员会是什么？
  • 英国央行下次利率决策何时发布？
  • 英国央行货币政策会议时间表
  • 货币政策委员会决策如何影响金融市场？
  • 英国央行行长是谁？
  • 英国央行所有者是谁？
  • 英国央行的历史

英国央行(BoE)是什么？

英国央行是英国的中央银行，履行制定货币政策、发行货币、监管银行的职责，扮演最后贷款人的角色，即在银行等机构发生财务困难时向其发放贷款。

英国央行只是众多央行中的一家，其它著名的央行有美联储和欧洲央行等。英国央行是世界上历史最悠久的央行之一，一直被各国央行视为范本。

什么是英国央行基准利率？

英国央行基准利率是央行针对商业银行持有的央行存款的支付利率，直接影响银行对消费者收取或支付的利率 – 所以，如果读者有贷款，该利率将影响您的支付金额，也可能影响您的储蓄账户的利息收入。

基准利率用于调节通胀率。监测并调整基准利率是英国央行货币政策职责的核心任务。英国政府每年制定通胀目标以稳定通胀率在低点，而英国央行将据此调整基准利率实现通胀目标。英国目前的通胀目标为2%。

利率的任何变化都将慢慢作用于个人，影响人们的支出意愿。比如，当基准利率下降时，贷款支付利息减少 – 人们或因此决定取得抵押贷款与商业贷款 – 但也会降低储蓄账户的利息收入，从而减少储蓄回报。

英国央行与央行基准利率决策过程

英国央行最新基准利率是多少？

英国央行目前的基准利率为0.1%，于2021年2月3日的最近一次会议上由货币政策委员会（MPC）制定。当时MPC考虑到疫情，决定维持利率在2020年3月以来的0.1%。

2018年8月以来，英国基准利率一直维持在0.75%，但在上述公共健康危机的压迫下迅速降息到0.25%，一周后又调低至0.1%，为包括2008年金融危机期间在内的几十年里的最低点。

英国央行MPC是什么？

英国央行PMC是负责制定货币政策的机构，目标是实现政府2%的通胀目标，维持成长与就业。

MPC一年8次 – 大概每6周一次 - 决定与宣布货币政策，时间通常在周四中午。MPC决策的效果完全显现据估计需要两年 – 也就是说，每次决策都必须考虑未来事件、历史与当前经济环境。

英国央行除了宣布基准利率，还会在各个季度公布季度货币政策报告，在报告中阐述经济分析与通胀预估。这些报告更加详细地解释了利率决策背后的逻辑，对交易员大有裨益。

MPC由9名成员构成：英国央行行长、三名副行长、首席经济学家与由财政大臣直接任命的四名外部成员。每位成员在任职前都拥有经济与货币政策领域的专业知识，增添外部成员是为了保证MPC的视野不局限在英国央行内。

姓名

职务

Andrew Bailey

英国央行行长

Ben Broadbent

英国央行副行长，负责货币政策

Sir Jon Cunliffe

英国央行副行长，负责金融稳定

Sir Dave Ramsden

英国央行副行长，负责市场与银行

Andy Haldane

首席经济学家与执行董事

Jonathan Haskel

外部成员

Michael Saunders

外部成员

Silvana Tenreyo

外部成员

英国央行下次公布利率决策是什么时候？

英国央行下次公布利率决策的时间为2021年3月18日，具体大致在当日的中午 – MPC会议记录也在同一天揭晓。

点击此处获取最新消息与分析

英国央行政策会议日程安排

MPC决策与会议记录发布时间

货币政策报告发布时间

周四（3月18日）

 

周四（5月6日）

周四（5月6日）

周四（6月24日）

 

周四（8月5日）

周四（8月5日）

周四（9月23日）

 

周四（11月4日）

周四（11月4日）

周四（12月16日）

 

MPC决策如何影响金融市场？

MPC决策中关于利率的任何调整将左右货币对、股指、债券等有价证券的价值，影响整个金融市场。大部分交易员会尝试预测MPC的动向，在决策宣布之前调整头寸，以最小化风险甚至达到获利的目的。

比如，如果MPC决定加息，可能带动英镑升值并推低股票、债券、股指等有价证券。如果决定降息，英镑或贬值并推动其它资产类别升值。

大部分交易员将监测欧元/英镑、英镑/美元、包括FTSE100和FTSE250在内的英国股指、巴克莱、劳埃德和汇丰等总部在英国的银行股的走势。

英国央行行长是谁？

英国央行现任行长是Andrew Bailey，任期从2020年3月16日到2028年3月15日。英国央行行长负责监督央行落实三大目标：控制通胀、监测金融系统与监管银行。

Bailey在出任英国央行行长一职前担任英国金融行为监管局（FCA）首席执行官，也是英国央行审慎监管委员会与金融政策委员会的成员。

英国央行的所有者是谁？

英国央行为英国政府所有 – 1946年国有化 – 但完全独立自主。这点保证了英国央行免受政治力量的影响，以公众为最大利益。

英国央行的历史

英国央行成立于1694年，但直到1844年的《银行宪章法》才赋予其发行货币的专属权力。二战后英国央行国有化，自1997年以来一直负责制定英国的利率。

2008年金融危机爆发后，英国央行肩负更大的责任。英国政府引进新的监管框架，旨在加强对金融服务业的监管。英国政府根据2012年的《金融服务法案》成立金融政策委员会（用以识别、监测与应对英国金融体系的系统风险）和审慎监管机构（负责监管银行、信用社与主要投资机构）。

随着英国退出欧盟，英国央行也将更加积极履行职责。英国和其它欧洲国家不一样，货币政策不受欧洲央行的辖制，也从未接受过欧元，但英国央行仍需控制好脱欧带来的任何财政后果，比如通胀与英镑崩盘。


点击了解更多嘉盛外汇交易详情

相关主题： 洞察 通胀 中央银行

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

何谓合并和收购- 嘉盛官网
四月 19, 2022 04:13 上午
    金融危机的成因及影响- 嘉盛官网
    四月 13, 2022 07:38 上午
      详解碳交易：何谓碳配额？如何交易？ - 嘉盛官网
      Rebecca Cattlin
      四月 12, 2022 08:16 上午
        点差押注交易在纳税方面的优势- 嘉盛官网
        Rebecca Cattlin
        四月 8, 2022 04:59 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。