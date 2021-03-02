嘉盛交易策略：Lucid公司背景介绍与如何交易Lucid股票

Lucid公司简介
Lucid是一家总部位于美国的电动汽车公司。该公司总部位于加州Newark，创立之初的主要业务是向中国汽车提供电池组，后来于2020年开发了第一款Lucid Air电动车型。
截至2021年2月，该公司已经筹集超过10亿美元资金，完全开发出第一款电动车车型，完成亚利桑那州的greenfield工厂建设并雇佣了约2000名员工。
Lucid如何赚钱?
在Lucid的Air车型投产后，公司将通过销售汽车赚钱。截至2021年2月，该公司已收到总价值约6.5亿美元的7500多份预订订单。
Lucid盈利吗?
Lucid截至2021年2月还未实现盈利，因为虽然第一款车型已经开发完成并收到订单，但尚未正式投产。该公司预计2024年将实现盈利，但与此同时，公司将投入大笔资金用于2021年下半年开始的Air车型北美生产和交付任务。Lucid的工厂于2020年12月完工，建造成本7亿美元。
Lucid的竞争对手有哪些?
人们通常认为Lucid的主要竞争对手是其同行特斯拉(Tesla)，但Lucid首席执行官Peter Rawlinson表示，Lucid Air的主要竞争对手是奔驰s级豪华轿车。
Rawlinson的理由是，他认为更具知名度的汽车制造商对电动汽车革命反应不够迅速，加之其产品效率低下，行业新秀有能力与现有德国模式展开竞争。对于后一点，Rawlinson声称Lucid Air每千瓦时(千瓦时是衡量插电式汽车效率的标准指标)可行驶4.5英里，明显优于传统车企的电动汽车车型。
虽然Lucid对特斯拉态度笃定，但后者的创始人埃隆•马斯克似乎对该潜在竞争对手要更为敏感。2020年10月，在Lucid Air将以7.74万美元起售的消息传出后，马斯克将其特斯拉Model S车型降价3000美元。
Lucid的战略
Lucid的战略目前聚焦于Air model车型推出，有些人将该车型与特斯拉的Model S相提并论。将于2021年春正式投产的Air车型性能包括最大功率1080马力,20分钟充电完成, 2.5秒0-60英里/小时加速,最高时速168英里等。
基础款Air Pure起售价6.99万美元，与特斯拉model S类似，Air Touring起售价8.75万美元。最后，Air Grand Touring将以13.15万美元的起售价开始销售。
虽然目前的重点是Air Pure，但该公司长期计划中包括了向航空航天和农业领域的扩张。
Lucid高管团队
Lucid由特斯拉前副总裁Bernard Tse和甲骨文前高管Sam Weng于2007年创立，创立时的公司名为Atieva Inc，但后者已不再以正式职位参与公司运营。该公司最初专注于电动汽车电池，而非汽车开发。
该公司现有多位业界知名的董事会成员和顾问，其中包括沙特阿拉伯公共投资基金(Saudi Arabian Public investment Fund)国际投资策略主管Turqi Alnowaiser。该基金持有Lucid多数股权。
该公司部分高管如下：
- 首席执行官、首席科技官: Peter Rawlinson
- 总裁：Andrew Liveris
- 金融副总裁：Michael Smuts
- 设计副总裁： Derek Jenkins
- 人民副总裁：Michael Carter
Lucid何时IPO?
Lucid的实际上市是于2021年2月达成的协议，采取了与SPAC（特殊目的收购公司）合并的借壳上市形式，该SPAC名为Churchill Capital IV Corp (CCIV)。后者只是作为一个通过IPO筹集资金以便与Lucid合并的融资工具存在。
该交易将包括CCIV提供21亿美元现金，及来自贝莱德(BlackRock)等多方新一轮融资和沙特公共投资基金的进一步投资。
感兴趣的读者可参阅我们之前发布的2021年其他几大IPO分析文章。
Lucid价值几何
在与CCIV合并后，Lucid估值为240亿美元，但Lucid和CCIV合并后的隐含市值达这个数字的两倍多。
在特斯拉股的牛市行情之后，市场对电动汽车公司的追捧似乎一定程度上影响了该公司股价，但不可否认，Lucid处在一个相对具有优势的位置上。
该公司拥有令人印象深刻的技术和高素质管理团队，并已开发出第一款车型，更不用说已经建成的工厂和产品线。与此同时，该公司还对未来电动汽车领域之外的扩张雄心勃勃。
如何交易Lucid
用户可以在嘉盛MT5平台以及嘉盛专属交易平台查询Churchill Capital Corp (CCIX)，进行Lucid股票的场外交易。此外，还可以在我们屡获殊荣的交易平台上了解更多股票交易详情。