关于Instacart您需要知道的一切

Instacart是谁？

Instacart是总部在美国的日用百货配送与提货公司。消费者可以通过Instacart的网站与移动应用程序向合作的零售商下单，再从个人购物者手中接收商品。

该公司于2012年由连续创业者、亚马逊前雇员Apoorva Mehta创办，最初是一个应用程序。第一轮资金来自Y Combinator accelerator，金额为12万美元。利用创始人在硅谷的人脉，该公司将自己定位为比那些同样提供当日达配送服务的竞争对手配送速度更快的日用百货配送商。

之后又进行两次金额分别为230万美元和850万美元的融资，在创办后的两年内在20个左右的城市铺开业务，并与全食和百事等巨头等签署合作协议。

根据2019年的最新数据，该公司营收超过30亿美元，同比增长12亿美元，拥有550余万用户、50万购物者，服务5500个城市。

Instacart的盈利模式？

通过对其每份日用百货与提货订单收取送货费赚钱。交易金额超过35美元，收费5.99美元；订单金额超过35美元，送货费为7.99美元，订单金额不能少于10美元。对于希望更快送达服务与时间紧张的消费者，收取的费用可能更高。Instacart还在平台上为品牌提供做广告的位置。

另外，消费者还可以选择成为年费为55美元的会员或月费为9.99美元的会员。消费者成为会员后可以享受一系列好处，包括符合条件的情况下免除送货费、更低的服务费以及忙时更宽松的价格结构。

Instacart盈利了吗？

Instacart并不公布其净利润，但据一份泄露的文件，该公司2020年4月首次实现月度盈利。据传此前每个月亏损2500万美元。2020年以来的盈利能力尚不清楚，但2021年3月完成的2.65亿美元募资（请看下文）应可一定程度弥补该公司亏损，至少短期内是这样。

Instacart的竞争对手有哪些？

Instacart的竞争对手可以说包括同样采用第三方日用百货送货模型的运营商，比如Shipt，也包括源头直供送货的服务商，比如FreshDirect。

另外的竞争对手有供应预制配料的餐盒提供商，比如Blue Apron；餐馆服务商，比如Postmates。Postmates提供的服务与Instacart有细微的差别，但在客户意向上有一定的重合度。

Instacart的企业策略是什么？

Instacart成立之初的企业策略根植于为在线日用百货订购过程提供服务，使消费者可以方便地收到采购的货物，以及帮助小型日用百货商顺利开展线上业务。

2016年，Instacart与全食达成合作，成为日用百货中商品的独家送货服务提供商。但没过多久亚马逊就收购了全食，导致Instacart与全食的合作结束。但随着各大超市开始担心亚马逊会下调其价格，很多超市决定转而与Instacart展开合作。事实证明，与全食结束合作的结果并不差，因为Instacart的合作零售商数量很快从200家增至350家。

新冠病毒爆发期间，这家在线运营商的运营能力遭到显而易见的挑战。忧心忡忡的消费者为了避免外出选择在线下单购物，使得该公司的订单量激增500%。

在那段时间业务爆发式增长后，Instacart寻求扩展业务的地理范围，也已推出新产品诱导消费者进入电商的世界。服务支持团队扩容、包装消费品合作伙伴数量增加、产品范围扩大，现在还支持酒精与处方药以及美容和一般商品送货。

Instacart的负责人有哪些？

在Instacart成长为如今数十亿美元估值公司的过程中，有不少核心推手。以下列出部分人员名单：

职位 姓名 首席执行官/创始人 Apoorva Mehta 联合创始人 Brandon Leonardo 联合创始人 Max Mullen 首席财务官 Sagar Sanghvi 零售副总裁 Chris Rogers 首席营销官 Jakii Chu 首席通讯官 Dani Dudeck

Instacart何时上市？

Instacart仍在考虑潜在IPO的细节。在最新2.65亿美元融资轮后有传言称，该公司可能转而选择直接上市，即不发行新股，而是将现有股份出售给公众。

但目前还不清楚公司的具体决定。如果最新融资轮后公司对现金的需求并不急迫，而且如果担心股票发行价过低，那么上市问题的澄清可能还需要些时间。

2021年其它一些主要IPO的情况请单击此处。

Instacart估值多少？

在2021年3月完成的最新轮次融资后，Instacart的价值在390亿美元左右。在超过14轮的风险资本融资中，该公司总计募集远超20亿美元的资金。在2021年最新估值之前的2018年，该公司估值自2017年的34亿美元增长至76亿美元，2020年10月膨胀至177亿美元。

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