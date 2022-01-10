关注欧元/英镑和欧元/澳元的中线交易机会 - 嘉盛集团官网

早些时些发布的经济数据显示，德国工厂订单月率增加3.5%，好于2.1%的预期值，而且10月月率被上修为减少5.8%；11月欧元区PPI年率上涨23.7%，高于22.9%的预期值和21.9%的前值；德国12月协调CPI年率初值上涨5.7%，预期值和前值分别为5.7%和6.0%。强劲的制造业数据和起伏不定的通胀数据导致欧元/美元反复震荡。另外，美联储暗示提前加息而欧洲央行暗示债券购买计划贯穿到9月份，可能也是导致欧元/美元震荡的原因。

但此文发稿时欧元/美元基本持平，而且4小时图显示其自2021年11月15日以来的近2个月里一直交投于1.1186-1.1390这一大约200点子区间内。而且，欧元/美元已经形成对称三角形，目前逼近形态相汇点（保持低波动状态直到实现重大突破）。

来源: Tradingview, Stone X

所以，有意交易欧元的投资者可以关注其它波动性较大的欧元货币对。

欧元/英镑4小时图同样区间波动，交投区间为0.8330-0.8600，波幅在270点子左右。但和欧元/美元交投于三角形内不同，欧元/英镑从2021年12月8日的区间高点一路走低，形成了头肩顶形态（有两个右肩）后在2021年12月22日强力下破颈线0.8510。头肩顶形态的目标为颈线突破位加上头部到颈线的高度，而欧元/英镑在12月28日到达其目标，即0.8400附近。该货币对此后继续下跌，目前已自长期下降趋势线的下轨趋势线，即0.8350和2021年11月19日低点到12月8日高点行情的127.2%扩展位，即0.8320附近反弹。

来源: Tradingview, Stone X

另一个可以关注的欧元货币对是欧元/澳元。该货币对自2021年11月15日以来一直交投于1.5458-1.6171区间内，区间高度超过700点子。欧元/澳元在12月3日最高到达1.6171后开始下跌，于2021年12月31日和2022年1月5日构筑双底，并在1月6日突破双底颈线后开始上攻1.5900附近的目标，但受制于12月3日高点到近期双底行情的38.2%回档位，即1.5794附近。请注意，RSI逼近超买，后市价格可能等待RSI进一步缓解超买状态进入中性，在这期间或许继续盘整。

来源: Tradingview, Stone X

欧元/美元过去几个月一直没有提供太多的中线交易机会，如果有意交易欧元，可能不得不把目光投向其它欧元货币对，其中两个好的选择是欧元/英镑和欧元/澳元。另外，也可以观察欧元/瑞郎和欧元/墨西哥比索的交易机会。

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