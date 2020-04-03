欧元/美元探至1.0640？

欧元兑美元周五连续第五个交易日走低。货币对目前交投下跌0.3%，欧元/美元这周很可能整体下行2.7%。
欧元本周走势不佳，考虑到新冠疫情给整个欧洲带来的冲击，这并不奇怪。尽管意大利(可能还有西班牙)的每日死亡人数已达峰值，但疫情对经济的影响才刚刚开始显现。
首次申请失业金人数
自3月中旬以来，西班牙已有超过102000新冠肺炎病例，死亡人数超过1万人。公众限制措施对经济造成了巨大的需求冲击，导致许多企业裁员或倒闭。西班牙首次申请失业救济人数创下历史新高，仅上个月就有80万人失业。
法国也称有400万人申请了临时失业救济，占法国私营部门劳动力的20%左右。这些数字令人震惊。
服务业PMI
预计欧洲服务业PMI修正值表现惨淡。欧元区最终修订数据预计将自28.4降至28.2；确认欧元区经济已陷入停滞。与此同时，意大利PMI可视为未来形势的一个预警，料意大利服务业活动将自2月份的52.1降至3月份的22.5。随着封锁措施继续，经济瘫痪的证据日渐显露。
没有新冠债券
各国政治领导人未能就缓解新冠疫情危机的经济措施达成一致，欧元承压加剧。西班牙、法国和意大利及其他成员国寻求发行共同的欧洲债券，但德国对此表示强烈反对。欧盟和欧洲各国的财政部长们正试图找到一个折中办法。如果无法达成解决方案，欧元有进一步下跌的空间。
美国非农报告
预计美国就业报告预计形势严峻，尽管鉴于它只衡量截至3月12日的就业人数，而美国第一次封锁措施发生在3月20日，数据可能还不会那么惨烈。但考虑到短短两周内就有1000万人申请失业救济，即便3月非农没那么糟糕，4月数字也将十分可怕。
重点关注水平
欧元/美元交投下跌0.3%，保持下跌趋势线下方。若上破1.0910或打消当前4小时图下跌趋势。
阻力最小的路径为下跌。
即时支撑位在1.0823(日低)，然后是在1.0745(3月24日低点)，1.0640(3月23日低点)。
阻力位在1.0864（日高），然后是1.0910（趋势线）和1.0965（4月2日高点）。
欧元本周走势不佳，考虑到新冠疫情给整个欧洲带来的冲击，这并不奇怪。尽管意大利(可能还有西班牙)的每日死亡人数已达峰值，但疫情对经济的影响才刚刚开始显现。
首次申请失业金人数
自3月中旬以来，西班牙已有超过102000新冠肺炎病例，死亡人数超过1万人。公众限制措施对经济造成了巨大的需求冲击，导致许多企业裁员或倒闭。西班牙首次申请失业救济人数创下历史新高，仅上个月就有80万人失业。
法国也称有400万人申请了临时失业救济，占法国私营部门劳动力的20%左右。这些数字令人震惊。
服务业PMI
预计欧洲服务业PMI修正值表现惨淡。欧元区最终修订数据预计将自28.4降至28.2；确认欧元区经济已陷入停滞。与此同时，意大利PMI可视为未来形势的一个预警，料意大利服务业活动将自2月份的52.1降至3月份的22.5。随着封锁措施继续，经济瘫痪的证据日渐显露。
没有新冠债券
各国政治领导人未能就缓解新冠疫情危机的经济措施达成一致，欧元承压加剧。西班牙、法国和意大利及其他成员国寻求发行共同的欧洲债券，但德国对此表示强烈反对。欧盟和欧洲各国的财政部长们正试图找到一个折中办法。如果无法达成解决方案，欧元有进一步下跌的空间。
美国非农报告
预计美国就业报告预计形势严峻，尽管鉴于它只衡量截至3月12日的就业人数，而美国第一次封锁措施发生在3月20日，数据可能还不会那么惨烈。但考虑到短短两周内就有1000万人申请失业救济，即便3月非农没那么糟糕，4月数字也将十分可怕。
重点关注水平
欧元/美元交投下跌0.3%，保持下跌趋势线下方。若上破1.0910或打消当前4小时图下跌趋势。
阻力最小的路径为下跌。
即时支撑位在1.0823(日低)，然后是在1.0745(3月24日低点)，1.0640(3月23日低点)。
阻力位在1.0864（日高），然后是1.0910（趋势线）和1.0965（4月2日高点）。
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