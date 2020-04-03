欧元/美元探至1.0640？





欧元兑美元周五连续第五个交易日走低。货币对目前交投下跌0.3%，欧元/美元这周很可能整体下行2.7%。欧元本周走势不佳，考虑到新冠疫情给整个欧洲带来的冲击，这并不奇怪。尽管意大利(可能还有西班牙)的每日死亡人数已达峰值，但疫情对经济的影响才刚刚开始显现。首次申请失业金人数自3月中旬以来，西班牙已有超过102000新冠肺炎病例，死亡人数超过1万人。公众限制措施对经济造成了巨大的需求冲击，导致许多企业裁员或倒闭。西班牙首次申请失业救济人数创下历史新高，仅上个月就有80万人失业。法国也称有400万人申请了临时失业救济，占法国私营部门劳动力的20%左右。这些数字令人震惊。服务业PMI预计欧洲服务业PMI修正值表现惨淡。欧元区最终修订数据预计将自28.4降至28.2；确认欧元区经济已陷入停滞。与此同时，意大利PMI可视为未来形势的一个预警，料意大利服务业活动将自2月份的52.1降至3月份的22.5。随着封锁措施继续，经济瘫痪的证据日渐显露。没有新冠债券各国政治领导人未能就缓解新冠疫情危机的经济措施达成一致，欧元承压加剧。西班牙、法国和意大利及其他成员国寻求发行共同的欧洲债券，但德国对此表示强烈反对。欧盟和欧洲各国的财政部长们正试图找到一个折中办法。如果无法达成解决方案，欧元有进一步下跌的空间。美国非农报告预计美国就业报告预计形势严峻，尽管鉴于它只衡量截至3月12日的就业人数，而美国第一次封锁措施发生在3月20日，数据可能还不会那么惨烈。但考虑到短短两周内就有1000万人申请失业救济，即便3月非农没那么糟糕，4月数字也将十分可怕。重点关注水平欧元/美元交投下跌0.3%，保持下跌趋势线下方。若上破1.0910或打消当前4小时图下跌趋势。阻力最小的路径为下跌。即时支撑位在1.0823(日低)，然后是在1.0745(3月24日低点)，1.0640(3月23日低点)。阻力位在1.0864（日高），然后是1.0910（趋势线）和1.0965（4月2日高点）。