欧元/美元 – 展开预期中的反弹，后市能否上攻1.1500？





我们在4月底对欧元/美元的看法相当悲观，是因为当时担心在政治角力与债务约束的阻碍下，欧盟无力解决新冠疫情造成的经济低迷。我们在5月20日更新了对欧元/瑞郎和欧元/美元的看法（单击此处查看），当时德国总理默克尔（Angela Merkel）和法国总统联合提议成立金额为5000亿欧元的复苏基金，通过拨款而非贷款的形式帮助欧元区受疫情冲击最严重的国家。我们强调了此举的出人意料与积极意义。上周三，在上述提议的基础上，欧盟委员会提出一项新的、名为“新一代欧盟”的复苏基金，金额为7500亿欧元。如果得到27个成员国的一致通过，将极大地提升欧盟的复苏前景。而且可能为欧盟走向财政联盟迈出第一步，这点同样具有重要意义。受到对未来预期强劲反弹的推动，欧盟最大的成员国德国上周发布了系列好于预期的经济数据，这进一步增强正面情绪。这些数据包括零售销售与IFO调查。得益于数据的好转，德国能够以快于其它欧洲国家的速度放松对保持社交距离的限制。所以这些都证实利多欧元/美元，助其上周斩获1.86%的涨幅，并且3月底以来日图首度收上1.1100。在于1.0765区域筑底后欧元/美元朝着符合我们预期的方向反弹（我们在最近的视频更新中做了阐述）。但接下来更为关键，因为欧元/美元正试图对突破趋势通道后的走势进行盘整。欧元/美元在18个月的大部分时间里基本处于该通道内。为此，我正在观察日图是否突破并收上1.1150进而确认突破以及后市正上攻年内高点1.1500区域。如果确认，可以考虑开立欧元/美元多头头寸，设置止损在200天均线下方25点子处（目前落在1.1010）。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年6月1日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。