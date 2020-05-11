欧元/美元寻求上破多空分水岭

在最近的欧元/美元分析文章中，我们简要介绍了利率方向预期过去如何成为了确定外汇货币对走向的可靠指标之一。

但随着大多数发达经济体利率向着零值趋同，3月新冠疫情蔓延后，交易员已开始把目光转向其他变量因素，比如成功控制疫情国、央行和政府刺激措施程度以及国家经济重启前景。

就上述大多数指标而言，欧洲正在取得进展，此前遭受重创的法国、西班牙和意大利已开始放松封锁限制。尽管上周德国宪法法院的一项裁决为欧央行量化宽松计划构筑威胁，或许受欧央行行长拉加德评论的鼓舞，欧元/美元仍获得重要支撑。拉加德表示，欧央行不会被德国法院的裁决吓住。

我们之前已注意到欧元/美元长期趋势线支撑的重要性（20年前低点0.8231以来），现在落在1.0750/30附近。从下面月图可以看出，欧元/美元目前位于该支撑位上方，简而言之，该支撑位已变成多空分水岭，即上方看涨，下方看多。

短线来看，可以观察到，欧元/美元上周在长期趋势线支撑略上方（具体而言，1.0770/60区域）再次反弹，该区域曾于4月初和2020年2月暂停了跌势。在该关键支撑区域上方，欧元/美元可能反弹攻向短线阻力1.1000/20，并有可能回升至3月底高点1.1147。

但请记住，在形势变化前最好提前准备。如欧元/美元失守1.0750/30区域关键支撑，然后跌破3月低点1.0636，将发出汇价或探向2017年1.0340低点的警告，后市面临继续跌入平价的风险。

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年5月11日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。