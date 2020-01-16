欧元/美元守住涨幅，关注拉加德讲话等重要事件

继周三收高0.2%后，欧元/美元守住涨幅。美中（终于）签署贸易协议后人气回暖，从而帮助推高欧元兑避险的美元。但贸易协议仍留下许多未解之谜，并且没有为阶段2谈判制定时间表，使得欧元上涨困难重重。

欧元/美元交易员现在将关注诸多事件，这些事件今天可能左右欧元的波动。

欧洲央行会议记录

12月欧洲央行会议的记录定于标准时间12:00揭晓。这是拉加德（Christine Lagarde）履新以来的首次会议的会议，当时央行维持政策不变。此前央行于11月降息10个基点。交易员将审视会议记录，衡量我们是否可以期待接下来数月央行继续宽松银根。

美国零售销售

美国12月零售销售据预测月率上涨0.3%，涨幅高于0.2%的前值。美国劳动力市场与消费者信心稳健，可能利好零售销售。如果读数强劲，可望推高美元。

拉加德

欧洲央行行长拉加德将在法兰克福发表讲话。交易员将密切关注她关于欧元区经济是否健康的评论。德国最近的数据显示，GDP增长年率降至0.6%，这个数字低于1.5%的前值。与此同时，通胀率保持在0.5%的低位。到目前为止，拉加德发表的言论不多，我们并不知晓她将如何应对欧元区成长的放缓与低迷的通胀。我们确实明确的是，她倾向于欧元区各国政府给予更多财政上的支持。如果拉加德发出这样的呼吁，可能利多欧元。

需要关注的价位

欧元/美元前个时段上涨0.2%，目前4小时图交投于其50、100和200期均线上方，表明动能向上。

即时阻力位可见于1.1164，那是昨天的高点，攻克后可望上看1.12阻力。

而支撑位可见于接近1.1140的50均线附近，然后是1月10日低点1.1085。