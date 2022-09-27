欧元/美元严重超卖，有没有可能回升？ - 嘉盛官网

今天所有的焦点都在英镑/美元上，欧元/美元的一些剧烈波动可能被忽视。欧元/美元跌至年内新低，最低触及0.9551后回升至0.9700，最后又从该位缓慢回落。欧元/美元现已连续第五天下滑，但此文发稿时和英镑/美元一样脱离了低点，会出现一些逢低买盘吗？

欧元/美元暂时还没有筑底信号，但周初有可能出现一定的空头回补，主要原因是央行可能联动的前景，加上缺少新的刺激因素的背景下，空头或获利回吐。另外，欧洲央行行长拉加德周一早些时候承认，成长与通胀前景业已恶化，而且因为汇率贬值，通胀的上升风险加剧。此番评论促使欧元有所反弹，但因为投资者担心经济的健康状况，反弹空间有限。任何提前加息都只会将欧洲央行再度降息以助经济的时间表提前。欧洲央行和英国央行等央行一样，回旋空间有限。

市场现已完全计入10月加息75个基点。考虑到通胀目标不会像欧洲央行预期地那样快速达标的风险很高，请小心央行更加积极地加息并采取其它措施来提振欧元。

从目前价位来看，欧元/美元很可能已经消化了大部分的下行风险，不用看图表上的RSI都可以判断欧元/美元目前严重超卖，展开某种程度反弹也在情理之中。但要想转为看涨欧元/美元，则需要清晰的反转信号，目前看来最多只能期待空头回补式的反弹。我们不认为价格可以打破高点下降的趋势，直到欧洲央行推出应对欧元当前面临的各种问题的具体计划。

本周主要数据

数据观察者将密切关注接下来将要揭晓的通胀报告，因其可能影响未来紧缩银根的力度。在上周热闹的主要央行会议之后，本周相对平静，其中有美国谘商会消费者信心指数值得关注。另外一个就是美联储看重的通胀指标，即核心PCE，当天公布时有可能左右市场。综合来看，这些数据有可能影响对美联储加息前景的预测。

我们将在周五迎来欧元区CPI，德国通胀数据则将早一天公布。欧元区CPI今年一再打破记录，8月年率升至9.1%高位。随着汇率的进一步贬值，CPI是否达到两位数？如果是，则将巩固欧洲央行10月21日加息75个基点的预期，并有可能引发这样的猜测，即欧洲央行将采用更积极的姿态。

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