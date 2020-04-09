欧洲重启的计划推高FTSE





欧洲几个国家正小心翼翼地走向重启部分商业活动，并且自下周开始开学。这给了市场期待，即欧洲大陆的生活至少可能部分回到新冠病毒爆发前的样子。在英国封城期间关闭的航空、酒店与非必需品商店股今天早上正呈现出股价抬头的迹象，与之一起的是原油股 – 受到油价上涨的提振。Just Eat Takeway.com发布了财报更新，随后股价跳涨逾10%。这家新合并的快递集团在欧洲疫情蔓延期间表现良好，整个集团层面的订单增加50%，具体到德国，订单量激增126%。这样的表现在意料之中。唯一不利的风险在于，如果欧洲开始解除封锁，并且多个国家正在解除封锁，比如丹麦从下周开始开学、奥地利重启较小规模的商业与商店并且克罗地亚重启公开市场交易，那么快递业务可能快速萎缩，但可能不会缩减至疫情前的水平。对于计划停止股票回购并已放弃第二阶段股东回报的烈酒生产商Diageo，投资者出人意料得宽容。主要由于该公司表示，其仍将支付原计划的分红，股价反弹2.8%。今天晚些时候的初请失业金人数报告将有能力扰动市场。过去两周里，美国的劳动力市场遭到大流行病的重创。投资者将期待看到失业大军涌入人数减少以及美国市场企稳的信号。