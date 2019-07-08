欧洲股市交投迟滞，等待数据的刺激

欧洲股市今天早上“了无生机”，其中FTSE上涨0.3%、DAX下跌0.4%，部分原因是美国上周五强于预期的就业报告浇灭了美联储7月降息的期望。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/7/8 16:48:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

欧洲股市今天早上“了无生机”，其中FTSE上涨0.3%、DAX下跌0.4%，部分原因是美国上周五强于预期的就业报告浇灭了美联储7月降息的期望。

Imperial Brands决定调整2亿英镑回购计划中的分红政策，其股价因此成为主要股指中反弹幅度最大的个股。

英镑无序波动，关注英国数据

在连跌9周之后，新的一周英镑开盘没有明确的方向，兑美元和欧元都基本持平。

德国5月出口增加，但这不足以提振欧元，原因是5月1.1%的增幅根本无法撼动4月3.4%的跌幅。

英镑交易员现在的注意力转向周三，届时英国工业产出、制造业产出与最重要的月度GDP数据料确认英国经济的脆弱。

对于美元来说，美联储主席周二在国会的作证将至关重要，尤其是在上周五强于预期的就业报告浇灭了美联储很快降息预期的背景之下。

由于OPEC已经同意延展现有的减产计划，原油市场开始下跌，伴随着焦点转回到全球贸易风险。


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