欧洲市场开盘报告：市场波动率于FOMC会议召开前回落

美联储政策声明将于格林威治时间18:00发布，只有不落实缩表，市场都会感到失望。

亚洲股指：

澳大利亚ASX200指数上涨68.4 点， 涨幅0.93 % ； 目前交投于 7,392.70

日本日经225指数上涨126.18点，涨幅0.43%； 目前交投于 29,520.90

香港恒指下跌242.63 点 ，涨幅0.41 % ；目前交投于 24,857.04

富时中国A50指数下跌102.59点，跌幅0.66%, 目前交投于 15,443.87 英国和欧洲股指期货：

英国富时100指数期货下跌7点，跌幅0.1%，现货市场目前预计开盘价为 7,267.81

欧洲Euro STOXX 50指数期货下跌 2 点，跌幅 0.05 % ，现货市场目前预计开盘价为 4,294.22

德国DAX指数期货下跌 3 点，跌幅0.02%，现货市场目前预计开盘价为 15,951.45 美国股指期货：

道指期货目前上涨138.79点，涨幅0.39%

标普500指数期货目前下跌3.7 5 点，跌幅0.02%

纳斯达克100指数期货目前下跌5.25点，跌幅0.11% 股指 尽管华尔街股市表现强劲，当由于交易员在今天联邦公开市场委员会（FOMC）会议前行事谨慎，亚洲股市涨跌互现。 期货市场小幅走低，暗示现货市场开盘略微下挫，但疲弱程度尚不足以引发担忧。富时100指数延续周一涨势，构筑横跨周一区间的看跌吞没K线。在高成交量背景下的收跌表明高点附近形势严峻。但STOXX 50指数已升至13年新高，我们在4250附近缺口支撑上方继续看涨。 富时350指数的内部情况 富时350指数2021年11月2日收盘情况：4166.17 (-0.19%)

150 只个股（占比 42.74) 上涨， 184 只个股（占比 52.42%) 下跌

18 只个股升至52周新高，8只跌至新低

60.68% 的个股收上其200天均线

46.44% 的个股收上其50天均线

24.79% 的个股收上其20天均线 涨幅居前的个股：

+ 3.16%-AstraZeneca PLC(AZN.L)

+ 2.94%-Bridgepoint Group PLC(BPTB.L)

+ 2.94%-Volution Group PLC(FAN.L) 跌幅居前的个股:

§ -10.92%-TP ICAP Group PLC(TCAPI.L)

§ -9.25%-Diversified Energy Company PLC(DEC.L)

§ -7.85%-Standard Chartered PLC(STAN.L)

外汇:

纽元为最强主要货币，但如果考虑到新西兰就业报告的亮眼程度，纽元表现也不算太好。失业率自4%降至3.4%，创历史新低，远优于3.9%的预期。第三季度就业增长了2%，高于第一季度。鉴于新西兰封锁状态，这个数据已经相当不错了。但因为交易员已计入本月加息50个基点预期，而且不愿在今天FOMC会议前贸然行动，纽元仅上涨0.17%。

纽元/美元交投于阻力位0.7130略下方。若会议基调被视为鹰派（坚定缩表，甚至可能暗示很快加息)，纽元/美元或轻松下破0.7100。反之，若未提供加息线索且缩表态度温和，交易员将把注意力转向新西兰就业报告，带动汇价攻向0.7200。

基于对FOMC鹰派预期，在澳洲联储昨天鸽派基调之下，我们认为澳元/美元做空的机会或更大。看跌动能自头肩形态右肩加速。汇价当天收于0.7450支撑位下方，我们希望此处作为阻力位封顶。一个潜在熊旗信号正在低位形成，但月图枢纽提供支撑。因此，我们现希望美联储态度强硬，从而为澳元下破0.7400提供必要催化剂。

ISM服务业PMI将于英国夏令时14:00发布。与制造业PMI一样，服务业指数仍处于高点，但自今年早些时候攻入的历史高位回落。作为通胀衡量指标，支付价格将受到密切关注。该指数目前为77.5，低于83.5峰值，但高于59长期平均水平。

英央行行长安德鲁·贝利将在格林威治时间16:00的COP26峰会上发表题为《为净零金融体系奠定基础》的讲话。

我们可能应该讨论一下今天FOMC会议。市场完全计入了缩表声明预期，因此焦点是缩表幅度和时间表。市场普遍认为美联储将从12月开始启动缩表，鲍威尔已表示可能在2022年年中完全退出量宽，目前预计每个月将缩减约150亿美元购债规模。

大宗商品:

铂金似乎是表现最佳的金属之一，价格守在周四高点之上。鉴于周一金属强劲反弹，如果美元今天下跌，我们仍倾向金属做多交易。

后市展望 (BST时间)

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