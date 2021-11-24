欧洲市场开盘报告：美元/日元突破115，继续上攻?

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2021/11/24 18:59:00
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Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

亚洲股指：

  • 澳大利亚ASX200指数上涨57.5点，涨幅0.78%目前交投于7,410.60
  • 日本日经225指数上涨28.24点，涨幅0.09%；目前交投于29,774.11
  • 香港恒指下跌268.54，跌幅1.08%；目前交投于24,682.80
  • 富时中国A50指数上涨1.45点，涨幅0.01%,目前交投于15,652.82

    英国和欧洲股指期货：

  • 英国富时100指数期货下跌18点，跌幅0.25%，现货市场目前预计开盘价为7,237.46
  • 欧洲Euro STOXX 50指数期货下跌21点，跌幅0.48%，现货市场目前预计开盘价为4,317.69
  • 德国DAX指数期货下跌57点，跌幅0.35%，现货市场目前预计开盘价为16,058.69

    美国股指期货：

  • 道指期货目前上涨17.27点，涨幅0.05%
  • 标普500指数期货目前下跌33.5点，跌幅0.2%
  • 纳斯达克100指数期货目前下跌2.25点，跌幅0.05%

    美元仍然坚挺

    美元隔夜保持守住昨日涨幅，尽管日本公共假日期间交投清淡，美元仍小幅走高。鲍威尔(再次)获美联储主席提名，并在声明后发布相对鹰派言论，交易员们因此将加息和/或更快缩表预期推前。美元交投于96.6上方2020年7月以来最高水平，欧元/美元保持1.1250之下。

      

    尽管纽元在疲软零售数据发布后成为最弱主要货币，但波动性相对低迷。第二季度交易量下降8.1%，较上年同期下降1.2%。澳元/纽元或已于1.3000略上方构筑修正低点(特别是如果新西兰联储明天仅加息25个基点的话)。

    美元/日元跟随收益率上扬，最终在主导趋势带领下升穿115。11月10日，美元/日元于强劲美国通胀报告发布后，反弹至113上方，标志着三浪调整的结束，此后我们转向看涨。货币对上周自113以来的反弹势头于115淡出，并再次构筑三浪调整。但并未下穿113.78支撑位，此处很可能标志又一重要低点，目前动能已突破上行。请注意，支撑位在2021年10月高点和月图一号支撑枢纽，所以我们现在认为汇价将攻向115.50一线月图一号阻力和周图二号支撑枢纽位置。

     

    2018年10月高点仍为西德州中质原油的关键

    该关键水平在过去4个交易日中既提供支撑又构筑阻力，由于隔夜价格试图测试该水平，我们预计今天此位置同样意义重大。有报道称美国预计将利用石油储备来应对高油价，油价一定程度承压，不过，尽管美元走强，油价尚未就此作出反应。

     

    DAX交易员聚焦16000

    我们昨天曾于16200下方看跌，所以乐见价格试探该水平后反转。空头现需下穿16092(潜在双底)以继续保持测试16000的预期，不过我们目前认为价格还不会失守该关键水平。若重回16200之上，我们将短线转向看涨。

    富时指数自支撑反弹

    鉴于富时指数已四连跌后探入7200附近关键支撑位，指数昨天几乎是不得不反弹。现在的问题是多头能否守住控制权并突破7921-7300阻力区域，若失败，可能会诱使空头在该水平附近再度入场做空。

    Caledonia Investments PLC (CLDN)和Templeton Emerging Market Investments PLC (TEM)将于今天发布财报。

    富时350指数2021年11月22日收盘情况：4166.21 (0.44%)

  • 148只个股（占比42.17%)上涨，186只个股（占比52.99%)下跌
  • 28只个股升至52周新高，8只跌至新低
  • 56.98%的个股收上其200天均线
  • 56.98%的个股收上其50天均线
  • 21.08%的个股收上其20天均线

    涨幅居前的个股：

  • + 7.99%-Diploma PLC(DPLM.L)
  • + 7.80%-Harbour Energy PLC(HBR.L)
  • + 5.01%-Antofagasta PLC(ANTO.L)

    跌幅居前的个股:

  • §-27.2%-Hochschild Mining PLC(HOCM.L)
  • §-5.70%-AO World PLC(AO.L)
  • §-5.48%-Petropavlovsk PLC(POG.L)

后市展望 (格林威治时间)

 

 

 

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