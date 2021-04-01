欧洲市场开盘：关注美国ISM制造业指数与OPEC决议

亚洲股市：
- 澳大利亚ASX200指数涨37.9点，涨幅0.56%，收报6,828.60
- 日经225指数涨215.47点，涨幅0.74%，目前交投于29,394.27
- 恒生指数上涨321.5点，涨幅1.13%，目前报在28,699.85
英国与欧洲股市：
- 英国FTSE100指数期货目前跌2点，涨幅0.03%；现货市场目前预估开在6,711.63
- Euro STOXX 50指数期货目前涨4点，涨幅0.1%；现货市场目前预估开在3,923.21
- 德国DAX指数期货目前涨8点，涨幅0.05%；现货市场目前预估开在15,016.34
周三美国收盘情况：
- 道指跌85.41点，跌幅0.26%，收报32,981.55
- 标普500指数涨14.34点，涨幅0.37%，收报3,972.89
- The Nasdaq 100 index fell -69.21 points (-0.53%) to close at 13,091.44
- 纳斯达克100指数跌69.21点，跌幅0.53%，收报13,091.44
亚洲股市忽略疲弱中国PMI，转而关注拜登的巨额支出计划
尽管中国制造业PMI疲弱，隔夜亚洲股市还是从拜登在“美国就业计划中”抛出的再支出2万亿美元的提案中获得上涨力量。恒指和KOSPI 200指数隔夜分别以1.2%和0.9%的涨幅引领主要股指上涨。
Markit数据方面，中国PMI报在近一年最低点50.6，也是连续第四个月扩张速度放慢，而且这些数据与昨天暗示经济活动更强的官方数据不同。
继前一天止步于6800后，FTSE100指数跌0.86%，时段收出看跌外包K线。今天收在时段低点表明趋于下跌。
Scottish Mortgage Investment Trust和Hikma Pharmaceuticals是昨天表现最强的个股，分别上涨3.8%和3.6%；British Land Company 和 Mondi PLC垫底，各自下跌3.3%。Lloyds banking和 Barclays的交投最为活跃。
外汇市场：澳元和纽元因疲弱PMI下跌
股市没有理会疲弱的中国PMI数据，澳元和纽元却注意到了并成为隔夜最弱的两个货币。
- 澳元/美元突破昨天亚洲市场开盘报告中强调的头肩形态颈线，有效下破可能下看0.7462和0.7400，而持续数月的头肩反转形态的测量目标在下方遥远的0.7100。
- 纽元/美元跌至昨天低点，但略高于关键支撑位0.6943。值得关注的关键价位请阅读今天的亚洲市场开盘报告。
- 欧元/美元在1.1700形成倒锤子形态（可能构成看涨反转K线）。在今天将要发布ISM制造业数据、明天发布非农就业报告的背景下，欧元/美元在该重要价位可能大幅上涨或下跌。
- 美元/加元在50天指数移动均线与趋势线阻力位构筑大型看跌K线。在该趋势线下方看跌，如果突破昨天低点，后市可能延续下跌。但考虑到两个重要数据发布，我们同样警惕站上1.2650阻力位的可能性，那样的话可能预警趋势反转。更深入的观察请观看今天的视频：黄金自关键低位反弹，非农就业报告即将发布美元备受瞩目。
- 继昨天看涨K线收在1.3000后，英镑/瑞郎隔夜时段回到该关键价位上方。如果站上昨天高点，可能已重拾上涨趋势，并且守住1.2916近期继续看涨，但从日图看，守住1.2793看涨。
- 欧元/英镑触及新低，我们关于逆势反弹的观点落空。受制于0.8645，则日图继续看跌。而且，该位之下的任何小级别反弹都可能诱使空头逢高沽出。下个重要支撑位在0.8415附近。
美元/日元高位盘整
美元/日元小时图仍处于强劲上涨的趋势中。该货币对目前守住其10天指数移动均线，并且回撤幅度狭窄。在昨天止步于111.00下方不远处后，价格现于一个小型三角形/三角旗形态中盘整。考虑到趋势的强势，后市趋于上破，但意外下破的可能性也不是没有（特别是如果少有交易员有这方面的思想准备的话）。
- 多头可能期待站上三角形或等待站上111.00以延续上涨。
- 这种情境下，目标在111.70阻力位。而且守住110.38继续看涨。
- 但空头可能寻求下破三角形或110.38支撑位并下看109.85支撑位。
- 这种情境下，受制于111.00继续看跌。
大宗商品：油价下跌，关注今天的OPEC会议
法国将进入第三次全国性封锁的消息隔夜推低油价，布伦特原油目前下跌1.5%。受制于64.63，今天继续趋于下跌，后市支撑位在50天指数移动均线62.285附近、61.69和60.26。市场对今天晚些时候的OPEC会议少有调整产出配额的期待。OPEC上月会议决定延长减产时间，出乎市场的意料。
黄金隔夜上涨0.2%，昨天自1767支撑位强力反弹。金价小时图业已向上突破盘整形态。守住1700-1705，今天继续看涨，并且上看1720。
后市展望（标准时间）
关于今天将要公布事件的详情，读者可以访问我们的经济日历，或单击此处跟踪最新的市场消息与分析。
ISM制造业报告是美国时段的重点。上月发布的表面数字升至2004年5月以来最高点，以及物价支付（输入通胀）创下13年高点，改善了市场人气。但这些数字或许难以被超越。除非远弱于预期，否则发布的数据应继续支持经济更快地增长。而这可能利多周五非农就业报告发布之前的股市走势。