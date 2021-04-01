欧洲市场开盘：关注美国ISM制造业指数与OPEC决议

亚洲股市：

澳大利亚ASX200指数涨37.9点，涨幅0.56%，收报6,828.60

日经225指数涨215.47点，涨幅0.74%，目前交投于29,394.27

恒生指数上涨321.5点，涨幅1.13%，目前报在28,699.85

英国与欧洲股市：

英国FTSE100指数期货目前跌2点，涨幅0.03%；现货市场目前预估开在6,711.63

Euro STOXX 50指数期货目前涨4点，涨幅0.1%；现货市场目前预估开在3,923.21

德国DAX指数期货目前涨8点，涨幅0.05%；现货市场目前预估开在15,016.34

周三美国收盘情况：

道指跌85.41点，跌幅0.26%，收报32,981.55

标普500指数涨14.34点，涨幅0.37%，收报3,972.89

The Nasdaq 100 index fell -69.21 points (-0.53%) to close at 13,091.44

纳斯达克100指数跌69.21点，跌幅0.53%，收报13,091.44





亚洲股市忽略疲弱中国PMI，转而关注拜登的巨额支出计划

尽管中国制造业PMI疲弱，隔夜亚洲股市还是从拜登在“美国就业计划中”抛出的再支出2万亿美元的提案中获得上涨力量。恒指和KOSPI 200指数隔夜分别以1.2%和0.9%的涨幅引领主要股指上涨。

Markit数据方面，中国PMI报在近一年最低点50.6，也是连续第四个月扩张速度放慢，而且这些数据与昨天暗示经济活动更强的官方数据不同。

继前一天止步于6800后，FTSE100指数跌0.86%，时段收出看跌外包K线。今天收在时段低点表明趋于下跌。

Scottish Mortgage Investment Trust和Hikma Pharmaceuticals是昨天表现最强的个股，分别上涨3.8%和3.6%；British Land Company 和 Mondi PLC垫底，各自下跌3.3%。Lloyds banking和 Barclays的交投最为活跃。

外汇市场：澳元和纽元因疲弱PMI下跌

股市没有理会疲弱的中国PMI数据，澳元和纽元却注意到了并成为隔夜最弱的两个货币。





美元/日元高位盘整

美元/日元小时图仍处于强劲上涨的趋势中。该货币对目前守住其10天指数移动均线，并且回撤幅度狭窄。在昨天止步于111.00下方不远处后，价格现于一个小型三角形/三角旗形态中盘整。考虑到趋势的强势，后市趋于上破，但意外下破的可能性也不是没有（特别是如果少有交易员有这方面的思想准备的话）。

多头可能期待站上三角形或等待站上111.00以延续上涨。

这种情境下，目标在111.70阻力位。而且守住110.38继续看涨。

但空头可能寻求下破三角形或110.38支撑位并下看109.85支撑位。

这种情境下，受制于111.00继续看跌。





大宗商品：油价下跌，关注今天的OPEC会议

法国将进入第三次全国性封锁的消息隔夜推低油价，布伦特原油目前下跌1.5%。受制于64.63，今天继续趋于下跌，后市支撑位在50天指数移动均线62.285附近、61.69和60.26。市场对今天晚些时候的OPEC会议少有调整产出配额的期待。OPEC上月会议决定延长减产时间，出乎市场的意料。

黄金隔夜上涨0.2%，昨天自1767支撑位强力反弹。金价小时图业已向上突破盘整形态。守住1700-1705，今天继续看涨，并且上看1720。

后市展望（标准时间）

关于今天将要公布事件的详情，读者可以访问我们的经济日历，或单击此处跟踪最新的市场消息与分析。

ISM制造业报告是美国时段的重点。上月发布的表面数字升至2004年5月以来最高点，以及物价支付（输入通胀）创下13年高点，改善了市场人气。但这些数字或许难以被超越。除非远弱于预期，否则发布的数据应继续支持经济更快地增长。而这可能利多周五非农就业报告发布之前的股市走势。