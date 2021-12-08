欧洲市场开盘：美国政府免于关门，聚焦非农报告

亚洲股指：
- 澳大利亚ASX200指数上涨52点，涨幅0.72%；目前交投于7,301.50
- 日本日经225指数上涨110点，涨幅0.4%；目前交投于27,863.37
- 香港恒指下跌135点，跌幅0.57%；目前交投于23,474.64
- 富时中国A50指数下上涨89点，涨幅0.58%,目前交投于15,591.74
英国和欧洲：
- 英国富时100指数期货下跌39.54点，跌幅0.55%，收于7,129.21
- 欧洲Euro STOXX 50指数期货下跌0点，跌幅0.%
美国股指周四收盘：
- 道指期货上涨617.75点，涨幅1.82%，收于34,639.79
- 标普500指数上涨64.06点，涨幅1.42%，收于4,577.10
- 纳斯达克100指数上涨113.045点，涨幅0.71%，收于15,990.76
政府预算将于美国东部时间周五午夜耗尽，在参议院通过法案（以221票对212票，一名共和党人投了赞成票)的几个小时后，民主党人以69票对28票通过临时预算法案，维持政府运转至2月18日。E-迷你标普500指数期货下跌约0.17点，不过隔夜低点未破9月前纪录高位，4550也因此成为本交易日关键区域。
非农报告揭晓前，金属价格徘徊于周低点附近
白银隔夜于22.50美元附近遇阻，且正在构筑一个潜在熊旗。市场显然做好迎接强劲就业报告的准备，若落实，将发出美联储加快缩表和加息步伐的信号。
至于黄金，我们在今天视频中提到了1758美元支撑位的重要性，若非农就业数据强劲，它可能成为今天一个初始看跌目标。反之，若非农意外失利，重点关注1780美元，升穿1782则预示着小时图趋势或出现变化。
西德州中质原油（WTI）终于见底
从峰值到低谷，WTI已自10月高点下跌了约23%。但昨天日线图于高于平均水平的成交量下构筑看涨锤子线，且低点守在8月低点之上。因此，我们猜测价格是时候自当前水平反弹了。
美国和加拿大今天都将公布就业数据
就业仍然是美联储是否加快收紧政策的关键。我们都知道通胀正在急剧飙升，但美联储希望看到就业持续改善，一位美联储成员昨天表示，虽然他希望加快购债步伐，但想先确认月就业报告持续增长势头。经济学家预计就业增长55.3万，高于前值53.1万，所以，也许再增加50万就业就足以拉动美元今天的买需。
上个月，加拿大就业形势放缓，就业增长强劲势头告一段落，但失业率降至20个月以来最低水平，工作小时重回疫情前水平。预计今天新发失业率将进一步降至6.6%，就业增加35000。
在今天的双份就业报告发布前后的首选关注货币显然是美元/加元。日内趋势在日线图上坚定看涨，1.2700上方需求明显强劲。但我们注意到,美元/加元过去三天未能收上（收高）1.2820,因此，如果美国就业数据意外下行，反趋势交易设置可能也值得关注。1.2775或提供即时支撑，但若失守，或探向1.2700略上方低点。如果美国数据表现优于预期，那么在假设看涨趋势继续前，我们希望看到汇价先明确突破本周高点。
富时指数震荡交投
富时100指数价格走势在其200天均线获撑，看起来仍想要上攻，但昨天收回月枢纽下方的看跌外包线有些令人失望。观察期货图表也可以发现，价格在7110/20附近走势特别胶着，此处也是过去28小时和20天内交易最为活跃的价格区域。因此，在富时指数突破7200前，我们更愿意坚持区间交易策略。
富时350指数2021年12月2日收盘情况：4083.04 (-0.55%)
- 73只个股（占比20.80%)上涨，267只个股（占比76.07%)下跌
- 73只个股升至52周新高，267只跌至新低
- 0%的个股收上其200天均线
- 47.58%的个股收上其50天均线
- 8.83%的个股收上其20天均线
涨幅居前的个股：
- + 13.46%-Auction Technology Group PLC (ATG.L)
- + 3.60%-Workspace Group PLC (WKP.L)
- + 2.59%-Essentra PLC (ESNT.L)
跌幅居前的个股:
- §-8.98%-Darktrace PLC (DARK.L)
- §-8.60%-AJ Bell PLC (AJBA.L)
- §-8.05%-Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC (AML.L)
后市展望 (格林威治时间)
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