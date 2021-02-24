欧洲市场开盘：英镑走高，德国GDP待发

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2021/2/24 11:55:00
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亚洲股指期货：

  • 澳大利亚ASX200指数下跌0点(0%)，收于6777.8点
  • 日本日经225指数下跌460点(-1.52%)，收于30156.03点
  • 香港恒生指数下跌791点(-2.59%)，目前交投于29782.75点

富时100指数开盘走低

  • 富时100指数期货下跌33.5点(-0.51%)，现货市场预计开于6592.44点

欧洲股指期货：

  • 欧洲斯托克指数期货下跌7点(-0.19%)，现货市场预计开于3682.1点
  • CAC40期货下跌-19点(-0.14%)，现货市场预计开于13845.81点
  • DAX期货下跌0点(0%)，现货市场预计开于5779.84点

美国股指期货：

  • 道琼斯指数下跌29.03点(-0.22%)，收于13194.7点
  • 标普500指数上涨4.87点(+0.125629%)，收于3881.37点
  • 纳斯达克100指数下跌0点(0%)，收于13194.707点

尽管鲍威尔昨日凭一己之力将华尔街股指自低点拉升，但他向国会传达的“资产价格友好”讯息并未支撑亚洲股市。日本、中国、韩国和澳大利亚股市悉数走跌，只是不及昨天下午美国股市一开始的跌势迅猛。

ASX200指数回落至本周低点，恒指重回30000点下方。科技股和基础材料股领跌ASX 200指数，而Appen Ltd (APX)和Nanosonics Ltd (NAN)分别以11.2%和7.5%的跌幅垫底。从股指水平来看，亚洲表现最差的是中国沪深300指数(-1.8%)、日本东证指数(-1.4%)和日经225指数(-1.00%)

外汇：英镑在低流动性时段飙升

亚洲交易时段的波动性爆发行情让许多人感到意外，而英镑的表现更是一骑绝尘。英镑/美元并不满足于昨天三年来首次触及1.4100，随着多头早盘继续构建买单，汇价于短短20分钟内急剧飙升。

英镑/美元20分钟内上涨了约120点(+0.84%)，这种行情在亚洲时段并不多见。不过，如此急剧的波动强烈表明，此过程中曾触发大型止损单。英镑全线走强，英镑/瑞郎达成我们的目标1.2900(0.6%)，欧元/英镑触及52周低点。英镑强势主导了本时段基调。

有报道称，英国财政大臣里希·苏纳克计划将英国印花税假期再延长3个月。然而，仅凭这一点能否推动英镑如此飙涨尚有待商榷。今天的走势也可能简单归结为低流动性时段的交易过度。

欧元/英镑探入52周低点

欧元/英镑也并未免疫于英镑的飙升，汇价迅速探至52周低点。抛售在0.8540附近告停后展开反弹，鉴于此处为日线图的S3支点所在，该走势并非巧合。此外，随后货币对的回调于日线图S2支点0.8574附近获撑。

价格现正于英国开盘前整固，我们很好奇货币对一开始会从哪个方向展开突破。请记住，我们即将迎来德国GDP和英国开盘，因此开盘初的上破和下破都在我们的可能性当中。但是，由于英国交易员尚未就延长印花税假期做出反应，我们倾向货币对终将走低(即便今天不再触及S3低点)。

  • 跌破0.8573将带动价格重回近期盘整下方，并重拾看跌延续情境。
  • 如果价格走势在阻力附近显示疲软迹象(例如日线图S1支点，10或20天指数均线)，那么当汇价反弹上行，或为空头提供入场拉低（卖出）机会。

 

新西兰联储(RBNZ)一如既往简单明了，承诺“长期刺激”

新西兰储备银行(RBNZ)最大的优点之一就是他们说话从不拐弯抹角。今天的声明也是如此，标题直接明了，言简意赅 -“有必要推行长期货币刺激”。如果你读下去，很快就会发现联储仍将利率保持在0.25%历史低位，且不出所料，1000亿美元量宽计划将持续到6月。不过，在声明发布前后，纽元出现了一轮有趣的看跌兴趣飙升，随后瞬间收复跌幅。

澳元/纽元此后下破昨天低点，与我们在亚洲开盘报告中的观点一致，货币对构筑第三次卖盘飙升并推低。

 

澳大利亚工资增长：无迹可寻

澳大利亚工资增长持平，继续落在历史低点附近。考虑到澳联储估计工资需要每年增长3.5%-4.0%左右才能推动CPI在其2-3%目标区间内上升，目前不存在能促使澳联储很快加息的国内通胀因素。

接下来的经济日历 (格林威治时间)


今天的主要经济事件为德国GDP发布，不过还有若干央行人士讲话值得关注。

14:30，英央行行长安德鲁·贝利将就经济复苏可能性于议会发表讲话。

15：00，美联储主席杰罗姆·鲍威尔将继续他在美国国会的第二天证词。虽然我们可能已经大部了解了他必须传达的政策立场(即在任务完成前维持刺激政策)，但其言论可能仍值得关注，看届时是否会出现偏离台本的措辞。尤其他是否因债券殖利率飙升和缩减购债计划感到了压力。美联储成员布雷纳德和克拉里达也将分别于15:30和18:00发表讲话。

新西兰联储主席奥尔将于19:00在财政和支出委员会发表讲话。



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