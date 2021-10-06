嘉盛集团：欧洲市场开盘：新西兰联储加息25个基点

亚洲股指：

澳大利亚 ASX200 指数下跌 45.6 点， 跌幅 0.63% ； 目前交投于 7,202.80

日本日经 225 指数下跌 458.58 点，跌幅 1.65% ； 目前交投于 27,363.64

香港恒指下跌 111.16 点 ，跌幅 0.46% ；目前交投于 23,992.99 英国和欧洲股指期货：

英国富时 100 指数期货下跌 45.5 点，跌幅 0.65 % ，现货市场目前预计开盘价为 7,031.60

欧洲 Euro STOXX 50 指数期货下跌 34 点，跌幅 0.84 % ，现货市场目前预计开盘价为 4,031.43

德国 DAX 指数期货下跌 107 点，跌幅 0.7 % ，现货市场目前预计开盘价为 15,087.49 美国股指期货：

道指期货目前下跌 311.75 点，跌幅 0.92%

标普 500 指数期货目前下跌 81 点，跌幅 0.55 %

纳斯达克指数期货目前下跌 19 点，跌幅 0.44%

亚洲股市(除中国外)下跌

亚洲股市整体并未呈现我们希望看到的反弹行情。ASX 200指数在昨天高点停滞不前后迅速逆转，并未准备构筑看跌外包线。日本股市继续走跌，成为时段最疲弱市场之一。中国股市依然活跃，沪深300指数成为当天表现最好的股指。

亚洲地区仍对油价上涨广泛关切，新西兰储备银行的加息也表明，若通胀实际上根本不是暂时的，其他央行可能也会加息。但人们也普遍认为恒大地产影响将波及海外投资者，若中国政府出手干预，将一定程度缓和在岸投资者所受到的冲击。(好吧，这种情况以前发生过，所以有可能再次出现)。

富时350指数的内部情况

富时350指数2021年10月5日收盘情况：4059.89 (0.94%)

215 只个股（占比 61.25% ) 上涨， 126 只个股（占比 (35.90% ) 下跌

8 只个股升至 52 周新高， 14 只跌至新低

57.26% 的个股收上其 200 天均线

41.88% 的个股收上其 50 天均线

9.12% 的个股收上其 20 天均线 涨幅居前的个股：

+ 11.1%-Greggs PLC(GRG.L)

+ 6.33%-Darktrace PLC(DARK.L)

+ 5.40%-Restaurant Group PLC(RTN.L) 跌幅居前的个股:

§ -4.00%-Elementis PLC(ELM.L)

§ -3.55%-Endeavour Mining PLC(EDV.L)

§ -3.48%-Babcock International Group PLC(BAB.L)

外汇:

新西兰联储加息25个基点，这是该央行自2014年以来首次加息。联储对中期前景持乐观态度，预示未来将有进一步加息。市场目前预期下月将再次加息，但(个人)认为这并非必然。在今天的声明中，新西兰联储表示意识到最新一轮封锁对许多企业产生了影响。此外，他们8月的MPS(货币政策声明)中预测截至12月的利率为0.6%，低于一些人预计的11月0.75%。我不是说新西兰不会再次加息，但新西兰联储曾在9月会议上推迟了前一天还“几成定局”的加息。这些因素或可帮助解释纽元今天加息后走弱的原因。基本上，目前的情况变幻万千。

今天欧洲市场主要经济数据包括英国夏令时07:00德国工业订单，08:30建筑业PMI和09:30英国PMI。不过今天的亮点很可能是将于13:15公布的9月ADP就业数据。这份报告通常被视为周五非农就业早期指标，而后者本身就是美联储是否会在下次会议缩表的风向标。若ADP逊于预期，美元受创，美元/日元112的目标价看起来也会更为遥远。

若市场情绪保持获撑，油价继续上涨，加元/日元看涨兴趣依旧。日线图显示，汇价在两次未能下穿85.00之后，已突破日线图一条回档线。上周一轮小型小回调确认已破回档线支撑意义，动能向上。日趋势在87.18上方保持看涨，但我们希望看到探入88.00下方的震荡行情，然后继续更大幅度上攻。

大宗商品 :

西德州中质原油（WTI）继续于小时图明确旗形内部盘绕，动能显示交易员希望带动油价攻向80美元。但鉴于此处为整十数位，或成为交易员了结获利水平，看跌势头也会于此显现 (即使只是暂时)。

银在构筑小型内包日线/上吊反转K线后正试图转跌。若跌破22.29，确认短线反转，不过22美元可能提供初始支撑。若银价在非农报告前继续震荡，我们会考虑23美元以下做空。

后市展望 (BST时间)

请参阅我们的经济日历，了解今天完整的数据和事件日程，并通过最新市场新闻和分析随时把脉市场动态。

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