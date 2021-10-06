嘉盛集团：欧洲市场开盘：新西兰联储加息25个基点

问题在于，没人对此次加息感到意外，所以截至本文撰写时，纽元当天交投下挫。不过鉴于这是新西兰央行7年来首次加息，所以还是值得说一下。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2021/10/6 20:41:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

亚洲股指：

  • 澳大利亚ASX200指数下跌45.6点，跌幅0.63%目前交投于7,202.80
  • 日本日经225指数下跌458.58点，跌幅1.65%目前交投于27,363.64
  • 香港恒指下跌111.16，跌幅0.46%；目前交投于23,992.99

    英国和欧洲股指期货：

  • 英国富时100指数期货下跌45.5点，跌幅0.65%，现货市场目前预计开盘价为7,031.60
  • 欧洲Euro STOXX 50指数期货下跌34点，跌幅0.84%，现货市场目前预计开盘价为4,031.43
  • 德国DAX指数期货下跌107点，跌幅0.7%，现货市场目前预计开盘价为15,087.49

    美国股指期货：

  • 道指期货目前下跌311.75点，跌幅0.92%
  • 标普500指数期货目前下跌81点，跌幅0.55%
  • 纳斯达克指数期货目前下跌19点，跌幅0.44% 

亚洲股市(除中国外)下跌

亚洲股市整体并未呈现我们希望看到的反弹行情。ASX 200指数在昨天高点停滞不前后迅速逆转，并未准备构筑看跌外包线。日本股市继续走跌，成为时段最疲弱市场之一。中国股市依然活跃，沪深300指数成为当天表现最好的股指。

亚洲地区仍对油价上涨广泛关切，新西兰储备银行的加息也表明，若通胀实际上根本不是暂时的，其他央行可能也会加息。但人们也普遍认为恒大地产影响将波及海外投资者，若中国政府出手干预，将一定程度缓和在岸投资者所受到的冲击。(好吧，这种情况以前发生过，所以有可能再次出现)

富时350指数的内部情况

富时350指数2021105日收盘情况：4059.89 (0.94%)

  • 215只个股（占比61.25%)上涨，126只个股（占比(35.90%)下跌
  • 8只个股升至52周新高，14只跌至新低
  • 57.26%的个股收上其200天均线
  • 41.88%的个股收上其50天均线
  • 9.12%的个股收上其20天均线

    涨幅居前的个股：

  • + 11.1%-Greggs PLC(GRG.L)
  • + 6.33%-Darktrace PLC(DARK.L)
  • + 5.40%-Restaurant Group PLC(RTN.L)

    跌幅居前的个股:

  • §-4.00%-Elementis PLC(ELM.L)
  • §-3.55%-Endeavour Mining PLC(EDV.L)
  • §-3.48%-Babcock International Group PLC(BAB.L)

外汇:

新西兰联储加息25个基点，这是该央行自2014年以来首次加息。联储对中期前景持乐观态度，预示未来将有进一步加息。市场目前预期下月将再次加息，但(个人)认为这并非必然。在今天的声明中，新西兰联储表示意识到最新一轮封锁对许多企业产生了影响。此外，他们8月的MPS(货币政策声明)中预测截至12月的利率为0.6%，低于一些人预计的110.75%。我不是说新西兰不会再次加息，但新西兰联储曾在9月会议上推迟了前一天还几成定局的加息。这些因素或可帮助解释纽元今天加息后走弱的原因。基本上，目前的情况变幻万千。

今天欧洲市场主要经济数据包括英国夏令时07:00德国工业订单，08:30建筑业PMI09:30英国PMI。不过今天的亮点很可能是将于13:15公布的9ADP就业数据。这份报告通常被视为周五非农就业早期指标，而后者本身就是美联储是否会在下次会议缩表的风向标。若ADP逊于预期，美元受创，美元/日元112的目标价看起来也会更为遥远。

若市场情绪保持获撑，油价继续上涨，加元/日元看涨兴趣依旧。日线图显示，汇价在两次未能下穿85.00之后，已突破日线图一条回档线。上周一轮小型小回调确认已破回档线支撑意义，动能向上。日趋势在87.18上方保持看涨，但我们希望看到探入88.00下方的震荡行情，然后继续更大幅度上攻。

  

大宗商品:

西德州中质原油（WTI继续于小时图明确旗形内部盘绕，动能显示交易员希望带动油价攻向80美元。但鉴于此处为整十数位，或成为交易员了结获利水平，看跌势头也会于此显现 (即使只是暂时)

在构筑小型内包日线/上吊反转K线后正试图转跌。若跌破22.29，确认短线反转，不过22美元可能提供初始支撑。若银价在非农报告前继续震荡，我们会考虑23美元以下做空。

后市展望 (BST时间)

请参阅我们的经济日历，了解今天完整的数据和事件日程，并通过最新市场新闻和分析随时把脉市场动态。

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