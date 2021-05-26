欧洲市场开盘： RBNZ会后纽元上涨，欧元/英镑高位盘整

亚洲股指：

澳大利亚ASX 200指数下跌3.3点(-0.05%)，目前交投于7111.90点

日本日经225指数上涨87.21点(+0.31%)，目前交投于28641.19点

香港恒生指数上涨206.32点(+0.71%)，目前交投于29117.18点

英国和欧洲:

英国富时100指数期货下跌1.5点(-0.02%)，现货市场目前预计开于7028.29点

欧洲斯托克50指数期货上涨15点(+0.37%)，现货市场目前预计开于4051.04点

德国DAX指数期货上涨65点(+0.42%)，现货市场目前预计开于15530.09点

美国：

道琼斯工业平均指数期货上涨87点(+0.25%)，现货市场目前预计开于34399.46点

标普500指数期货上涨52.5点(+0.38%)，现货市场目前预计开于4240.63点

纳斯达克100指数期货上涨12.5点(+0.3%)，现货市场目前预计开于13670.23点

美联储言论推高亚洲股指

在美联储表示可于不影响经济复苏的情况下限制通胀后，亚洲股市隔夜全线走高。由于墨尔本新冠肺炎病例开始攀升，ASX 200指数下挫，未来4个小时是决定墨尔本将实施何种新限制措施的“关键时刻”。

欧洲斯托克50指数在未能守住前纪录高位后构筑一条小型看跌pinbar。鉴于本月震荡行情，加之月底资金流动临近，不难想象，价格可能自当前水平下跌（本月已两次自此回落）。

富时100指数昨天连续第四个交易日收于20日均线之上，但收跌0.31%，构筑当天低点。虽然趋势线的交汇不如教科书般完美，但构筑三角的潜力显而易见，因此，若日线图三角成形，价格可能会下跌，但守在6897低点(甚至6900)之上，然后再循环推高。

富时350指数：市场内部数据





富时350指数2021年5月25日：7029.79 (-0.31%)

138只(39.32%)股票上涨，194只(55.27%)股票下跌

21只股票触及52周新高，2只探入新低

84.33%的股票收于200日均线之上

19.37%的股票收于20日均线之上

涨幅居前

+ 6.58% - Royal Mail PLC (RMG.L)

+ 4.78% - Cineworld Group PLC (CINE.L)

+ 4.52% - Just Eat Takeaway.com NV (TKWY.AS)

跌幅居前

-15.7% - Greencore Group PLC (GNC.L)

-10.7% - Avon Rubber PLC (AVON.L)

-8.28% - Trainline PLC (TRNT.L)

新西兰联储（RBNZ）会议鹰派，纽元成为最强主要货币

纽元在今天RBNZ会后飙高，央行表示料官方现金利率将于2022年9月前升至0.49%(几乎相当于加息整25个基点)。目前预计6月前通胀率将达到1.5%(上次会议预测是1.4%)。今天无政策变化，利率保持在0.25%，资产购买和贷款计划将继续维持当前步伐。

澳元/纽元下跌0.6%，交投于我们最初的看跌目标1.064略上方。由于澳洲联储坚持其鸽派立场，并暗示2024年前不会加息，我们认为该交叉盘还有进一步下行潜力。

纽元/美元触及2月底以来最高水平，欧元/纽元下挫0.9%，交投于我们最初的看跌目标1.6825下方。纽元/日元升至三年高点，若升穿79.62阻力位(2018年4月高位)，则暗示看涨势头继续。

在纽元/美元走高背景下，澳元/美元同样上涨，但其他主要外汇货币对和交叉盘的交易区间非常狭窄。纽元也因此成为本周最强货币，而加元，瑞郎和英镑则是本月最强货币。

由于昨天发布的德国IFO报告强于预期，欧元/英镑收于两周高位。四小时图来看，汇价此后震荡靠近一个密集区域并于支撑区域0.8643/53上方构筑底部。我们在该水平上方保持看涨，若拿下0.8660高点，则视为看涨持续。如果失守0.8643，看涨通道失效，汇价或重回区间内部，然后探向昨天突破点。

欧元/美元在昨天升穿4个月高点后，也于其高点附近盘整。4小时图即将构筑一条看涨吞没K线，因此，多头似乎有意于欧洲时段推高汇价。鉴于这也意味着美元走弱，或利好金属。

金银依然坚挺

金属价格继昨天强劲上涨后，隔夜继续攀升/黄金上涨约0.4%，报1906，而白银上涨0.65%，交投于28.00上方。我们对金银的核心观点仍为看涨，只要日线图上高于前波段低点，我们乐见低波动性环境下的下跌行情。

油价的反弹昨日失去动能，西德州中质原油（WTI）期货于5月高点略下方形成一条小型十字线。考虑到本月在67.00下方已看到三次抛售，交易员要谨慎行事，留意价格或自当前水平推低，不过我们认为在价格最终尝试突破67.98高点之前，这最多是一次回调。





请参阅我们的经济日历，了解今天完整的数据和事件日程，并通过最新市场新闻和分析随时把脉市场动态。

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤立即开始交易。

1. 点击账户开户页面，选择您希望交易的平台账户进行开户

2. 下载安装交易平台，在登陆后搜索您想要交易的金融产品中搜索您要交易的市场与产品

3. 选择您的头寸和大小，以及止损和限价水平

4. 进行交易