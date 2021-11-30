欧洲市场开盘报告：市场修复上周五跌势- 嘉盛集团官网

亚洲股指：

澳大利亚 ASX200 指数下跌 19.6 点， 跌幅 0.27% ；目前报在 7,259.70

日本日经 225 指数下跌 216.98 点，跌幅 0.75 % ；目前报在 28,537.64

香港恒指下跌 124.09 点，跌幅 0.52 % ；目前报在 23,956.43

中国 A50 指数下跌 8.15 点，跌幅 0.05% ，目前报在 15,480.10

英国和欧洲市场：

英国 FTSE100 指数期货目前上涨 93 点，涨幅 1.32 % ，目前估计现货市场开盘报在 7,137.03

欧洲 Euro STOXX 50 指数期货目前上涨 63.5 点，涨幅 0.08 % ，目前估计现货市场开盘报在 4,153.08

德国 DAX 指数期货目前上涨 9 点，涨幅 0.06% ，目前估计现货市场开盘报在 15,437.04

美国股指期货：

道指期货目前下跌 9.42 点，跌幅 0.03%

标普 500 指数期货目前上涨 193.75 点，涨幅 1.21%

纳斯达克 100 指数期货目前上涨 42.7 5 点，涨幅 0. 93 %

期货市场对新冠病毒最新变异病毒的担心程度相较上周五似有下降。有报道称，美国传染病学家Fauci博士对拜登表示，疫苗应当可以在“一定程度”防御最新的变异菌株。但因为成交量非常稀少，价格的上涨可能只是修正性质，除非我们获得强有力的买入催化事件。

交投可能继续震荡，与此同时情绪可能受到疫情头条的驱动

在极端震荡的一天之后交投保持震荡并非罕见，投资者在周末消化了大量疫情消息后可能先行观望，然后再做出明确的方向性判断。一方面，圣诞期间可能陷入封锁的风险正在削弱人气，但报告的病例症状温和则给予一丝希望，即节日期间实施的疫情管控措施可能不会严厉。无论如何，本周市场唯一的关注点就在Omicron变异病毒。在更好地了解该病毒的严重性及其对政府政策的影响之后，我们有望对2022年做出更好的判断。

OPEC因Omicron关切而将会议延期

OPEC需要更多的时间评估新的变异病毒的潜在影响，所以将会议召开的时间延期，可能在周三也可能在周四。上周五，美国因感恩节休市。西得州原油在当天低流动性环境中下跌13%左，但因悲观情绪减退而跟随期货市场上涨。西得州原油开盘价格因此回到200天指数移动均线上方，时段早盘填补流动性缺口并上涨。

澳元成为最强主要货币

澳元今天全线上扬，但只是对上周五的暴跌进行修复而非强烈看涨情绪下的走高。日元和瑞郎为最弱主要货币，而美元不强不弱。

澳元/美元守住0.7100与上周五低点，要下破该位可能需要新的催化剂，比如Omicron疫情事实上和市场担心的一样糟糕甚或更糟。否则，该货币对倾向于自当前价位上行。但我们也不相信，它可以在没有疫情方面的积极消息推动下显著反弹。

英镑/澳元上周五触及我们的第一目标1.8750。我们怀疑其在重拾上涨旗形突破后的趋势之前可能先行回调，但如果到达旗形目标，也可能剑指1.8900。

美元/瑞郎上周五形成稳定的看跌吞噬K线，但目前已收复当天失地的三分之一左右。4小时图形成了早晨之星形态，短期或扩大修正行情，斩获更多涨幅。但请注意，周图和日图枢轴在0.9270附近，可能为看跌波段交易者所用。而如果价格站上该位，或确认新一轮涨势。需要监测的阻力包括0.9300和0.9320，支撑位在0.9200和0.9167。

FTSE上周五遭遇17个月最大跌幅

公平地说，上周五没有主要股指收尾是漂亮的。但FTSE指数跌至7000上方区区44点的水平，相较11月高点跌去4.9%。FTSE期货目前涨逾90点，现货市场开盘有望报在7140附近。阻力位在附近的7165一线和7180，支撑位先后在7100、7045和7000。

FTSE 350指数2021年11月26日收于4038.19，跌幅3.64%

21 只个股（占比 5.98 % ）上涨， 327 只个股（占比 93.16 % ）下跌

3 只个股创下 52 周新高， 32 只跌至新低

69.52 % 的个股收上其 200 天均线

32.19 % 的个股收上其 50 天均线

18.8 % 的个股收上其 20 天均线

涨幅居前的个股：

+ 4.57%-Ocado Group PLC(OCDO.L)

+ 3.18%-Games Workshop Group PLC(GAW.L)

+ 1.75%-Pets at Home Group PLC(PETSP.L)

跌幅居前的个股:

· -16.04%-Carnival PLC(CCL.L)

· -15.65%-SSP Group PLC(SSPG.L)

· -15.23%-Wizz Air Holdings PLC(WIZZ.L)

后市展望 ( 英国夏令时 )

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