欧洲市场开盘报告：市场修复上周五跌势- 嘉盛集团官网

商品货币和股指期货隔夜走高，但没有伴随着真正的成交量，所以现阶段来看可能属于修正行情。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2021/11/30 14:13:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

亚洲股指：

  • 澳大利亚ASX200指数下跌19.6点，跌幅0.27%；目前报在7,259.70
  • 日本日经225指数下跌216.98点，跌幅0.75%；目前报在28,537.64
  • 香港恒指下跌124.09点，跌幅0.52%；目前报在23,956.43
  • 中国A50指数下跌8.15点，跌幅0.05%，目前报在15,480.10

 

英国和欧洲市场：

  • 英国FTSE100指数期货目前上涨93点，涨幅1.32%，目前估计现货市场开盘报在7,137.03
  • 欧洲Euro STOXX 50指数期货目前上涨63.5点，涨幅0.08%，目前估计现货市场开盘报在4,153.08
  • 德国DAX指数期货目前上涨9点，涨幅0.06%，目前估计现货市场开盘报在15,437.04

 

美国股指期货：

  • 道指期货目前下跌9.42点，跌幅0.03%
  • 标普500指数期货目前上涨193.75点，涨幅1.21%
  • 纳斯达克100指数期货目前上涨42.75点，涨幅0.93%

 

期货市场对新冠病毒最新变异病毒的担心程度相较上周五似有下降。有报道称，美国传染病学家Fauci博士对拜登表示，疫苗应当可以在“一定程度”防御最新的变异菌株。但因为成交量非常稀少，价格的上涨可能只是修正性质，除非我们获得强有力的买入催化事件。

 

交投可能继续震荡，与此同时情绪可能受到疫情头条的驱动

在极端震荡的一天之后交投保持震荡并非罕见，投资者在周末消化了大量疫情消息后可能先行观望，然后再做出明确的方向性判断。一方面，圣诞期间可能陷入封锁的风险正在削弱人气，但报告的病例症状温和则给予一丝希望，即节日期间实施的疫情管控措施可能不会严厉。无论如何，本周市场唯一的关注点就在Omicron变异病毒。在更好地了解该病毒的严重性及其对政府政策的影响之后，我们有望对2022年做出更好的判断。

 

OPECOmicron关切而将会议延期

OPEC需要更多的时间评估新的变异病毒的潜在影响，所以将会议召开的时间延期，可能在周三也可能在周四。上周五，美国因感恩节休市。西得州原油在当天低流动性环境中下跌13%左，但因悲观情绪减退而跟随期货市场上涨。西得州原油开盘价格因此回到200天指数移动均线上方，时段早盘填补流动性缺口并上涨。

 

澳元成为最强主要货币

澳元今天全线上扬，但只是对上周五的暴跌进行修复而非强烈看涨情绪下的走高。日元和瑞郎为最弱主要货币，而美元不强不弱。

澳元/美元守住0.7100与上周五低点，要下破该位可能需要新的催化剂，比如Omicron疫情事实上和市场担心的一样糟糕甚或更糟。否则，该货币对倾向于自当前价位上行。但我们也不相信，它可以在没有疫情方面的积极消息推动下显著反弹。

英镑/澳元上周五触及我们的第一目标1.8750。我们怀疑其在重拾上涨旗形突破后的趋势之前可能先行回调，但如果到达旗形目标，也可能剑指1.8900

美元/瑞郎上周五形成稳定的看跌吞噬K线，但目前已收复当天失地的三分之一左右。4小时图形成了早晨之星形态，短期或扩大修正行情，斩获更多涨幅。但请注意，周图和日图枢轴在0.9270附近，可能为看跌波段交易者所用。而如果价格站上该位，或确认新一轮涨势。需要监测的阻力包括0.93000.9320，支撑位在0.92000.9167

 

FTSE上周五遭遇17个月最大跌幅

公平地说，上周五没有主要股指收尾是漂亮的。但FTSE指数跌至7000上方区区44点的水平，相较11月高点跌去4.9%FTSE期货目前涨逾90点，现货市场开盘有望报在7140附近。阻力位在附近的7165一线和7180，支撑位先后在710070457000

 

FTSE 350指数20211126日收于4038.19，跌幅3.64%

  • 21只个股（占比5.98%）上涨，327只个股（占比93.16%）下跌
  • 3只个股创下52周新高，32只跌至新低
  • 69.52%的个股收上其200天均线
  • 32.19%的个股收上其50天均线
  • 18.8%的个股收上其20天均线

 

涨幅居前的个股：

  • + 4.57%-Ocado Group PLC(OCDO.L)
  • + 3.18%-Games Workshop Group PLC(GAW.L)
  • + 1.75%-Pets at Home Group PLC(PETSP.L)

跌幅居前的个股:

  • ·-16.04%-Carnival PLC(CCL.L)
  • ·-15.65%-SSP Group PLC(SSPG.L)
  • ·-15.23%-Wizz Air Holdings PLC(WIZZ.L)

 

后市展望 (英国夏令时)

 

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： 外汇 大宗商品 股指 股票 富时指数 交易观点

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

黄金预测：金属下跌但前景乐观
Fawad Razaqzada
五月 24, 2023 08:23 上午
    挪威央行对加息踩下刹车
    一月 26, 2023 03:18 上午
      英镑/美元再次跌破1.20
      Fawad Razaqzada
      十二月 20, 2022 04:48 上午
        英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
        Fawad Razaqzada
        十二月 13, 2022 03:48 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。