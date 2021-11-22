欧洲市场开盘报告：Dax指数出现重大反转？

亚洲股指：
- 澳大利亚ASX200指数下跌39.4点，跌幅0.53%；目前交投于7,357.10
- 日本日经225指数上涨36.88点，涨幅0.12%；目前交投于29,782.75
- 香港恒指下跌87.86点，跌幅0.35%；目前交投于24,962.11
- 富时中国A50指数上涨63.35点，涨幅0.41%,目前交投于15,683.74
英国和欧洲股指期货：
- 英国富时100指数期货上涨13点，涨幅0.18%，现货市场目前预计开盘价为7,236.57
- 欧洲Euro STOXX 50指数期货上涨7.5点，涨幅0.17%，现货市场目前预计开盘价为4,363.97
- 德国DAX指数期货上涨25点，涨幅0.15%，现货市场目前预计开盘价为16,184.97
美国股指期货：
- 道指期货目前上涨268.92点，涨幅0.75
- 标普500指数期货目前上涨41.25点，涨幅0.25%
- 纳斯达克100指数期货目前上涨13点，涨幅0.28%
DAX进入修正
欧洲股市上周五创七周以来首次收低。奥地利宣布将重新进入封锁状态以防止新冠肺炎病例上升。封锁突至也让欧洲其他地区圣诞节期间可能也会有类似措施的担忧升温。
Dax指数上周五构筑看跌吞没K线，成交量较20天均值高出约40%，表明纪录高点下方关键日反转已经成形。尽管预计今天开盘小幅上行，但周四低点16193或为日内交易员的关键。但只要价格仍低于16290.19，我们仍倾向指数将探向16000，此处为20天均线和转为支撑的前阻力所在位置。
澳大利亚将放宽边境限制
从12月初开始，外国签证持有者、已接种疫苗学生、商务签证持有者和难民将无需隔离2周即可入境。因有消息称12月将放宽边境限制，澳元和纽元隔夜表现强劲，但ASX 200指数并未受乐观情绪影响，在旅游类股领跌下，早盘推低0.8%。
中国央行维持政策稳定
中国人民银行如期维持利率不变。连续第19个月将1年期贷款优惠利率保持在3.85%，5年期为4.65%。另外，习主席在中国-东盟峰会上表示，中国不会利用自身体量来欺负弱小国家。在台湾于立陶宛设大使馆后，中国也将中立外交关系降级。
富时100指数达成我们的7200目标
富时指数周五连续第4天下跌，这也是自其周三下破趋势支撑位并探至通道底部7200以来的三连跌。一开始，7200或很难下穿，但鉴于已看到强烈下行趋势，短线我们将乐于保持中立，场外观望。
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富时350指数2021年11月19日收盘情况：4153.16 (-0.45%)
- 130只个股（占比37.04%)上涨，206只个股（占比58.69%)下跌
- 22只个股升至52周新高，12只跌至新低
- 100%的个股收上其200天均线
- 56.41%的个股收上其50天均线
- 28.77%的个股收上其20天均线
涨幅居前的个股：
- + 6.84%-Ocado Group PLC(OCDO.L)
- + 4.70%-Baltic Classifieds Group PLC(BCG.L)
- + 3.70%-Royal Mail PLC(RMG.L)
跌幅居前的个股:
- §-8.00%-Mitie Group PLC(MTO.L)
- §-5.22%-Compass Group PLC(CPG.L)
- §-4.64%-Wizz Air Holdings PLC(WIZZ.L)
后市展望 (格林威治时间)
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